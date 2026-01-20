アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026 特設サイト公開！

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム展 さいたま2026実行委員会は、さいたまスーパーアリーナにおいて、「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」を 2026年3月25日～5月10日の期間限定で開催します。

埼玉県では、初開催となります。

開催概要の情報公開と合わせて、本展の特設サイトを公開いたしました。詳細については本サイトより発表してまいります。

アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026

特設サイト： http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

■アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026 開催概要

名称：アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026

会期： 2026年3月25日（水）～5月10日（日）

営業時間：10時～18時（最終入場受付：17時）

場所：さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

料金：〈一般〉WEBチケット 2,200円 / 当日券 2,400円

〈中学・高校生〉WEBチケット/当日券 ともに 1,800円

〈小学生以下〉同伴の小学生以下のお子様2名まで入場無料

チケット：アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ特設サイトより

WEBチケット（日時指定）を販売いたします。

販売開始までお待ちください（販売開始予定：2月中旬）

アートアクアリウム展さいたま特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

※詳細は随時発表してまいります。

■アートアクアリウム

「金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート」

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”。

江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。

アートアクアリウムは、2007年に東京で誕生以来、全国各地において期間限定イベントとして開催、夏の期間は東京での開催が定着して親しまれてきました。

2020年8月には、初の常設美術館を東京・日本橋（東京都中央区）に開業、

その後、2022年5月に東京・銀座（東京都中央区・銀座三越新館8階）に移転し現在営業中。

アートアクアリウムは2007年開設以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館IPです。

■常設施設「アートアクアリウム美術館 GINZA」東京都中央区

2022年5月に銀座三越に誕生した「アートアクアリウム美術館 GINZA」は、年間を通して四季の移ろいをお楽しみいただける常設施設です。開業時以来、毎年水槽作品の入替などを行っており、アートアクアリウムを代表する作品や、銀座開催にて初披露となる新作の展示など、様々なアートアクアリウム作品をご覧いただけます。

【さいたまスーパーアリーナ】

世界最大級の可動式アリーナであるさいたまスーパーアリーナは、コンサートやスポーツ、国際的な催しまで幅広く対応できる国内有数の大型イベント施設です。

展示ホールはその付帯施設として、アリーナとの連動や各種展示会や展覧会の開催など、施設全体の利便性と対応力を高めています。

隣接する「けやきひろば」は、レストランやショップも充実しており、さいたま新都心の賑わいとふれあいの空間が広がってます。

開催概要

施設名称 アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026

入場料 一般 WEBチケット2,200円・当日券2,400円

学生 WEBチケット1,800円・当日円1,800円

※小学生：有料チケット入場者1名につき小学生以下2名迄同伴入場可能

所在地 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール

アクセス さいたま新都心駅から徒歩3分

JR京浜東北線・JR上野東京ライン（宇都宮線・高崎線）

営業時間 10：00～18：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 17：00

休館日 会期中は休まず営業します

※臨時メンテナンスで営業時間等変更の場合は特設サイトでお知らせいたします

特設サイト http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquarium1/

X https://x.com/artaquarium

主催 アートアクアリウム展 さいたま2026実行委員会

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社さいたまアリーナ

後援 埼玉県・さいたま市