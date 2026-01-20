「あなたの新潟愛が、旅になる。旅・交流プレゼンバトル」のプレゼンターを募集します

公益財団法人にいがた産業創造機構

東京都中央区銀座にある「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」では、新潟の“人”にスポットを当てたシリーズイベント「THE NIIGATA：Meet the People」を展開しています。

これまでの開催を通じて、「新潟に何度も行っている」、「新潟が大好きで、もっと魅力を発信したい」、「もっと多くの人に新潟を訪れてほしい」といった声が、参加者から寄せられてきました。

そこでこのたび､そうした声を受けて､THE NIIGATAとして初めて、来館者自身が“新潟愛”をプレゼンテーションする参加型イベント「あなたの新潟愛が、旅になる。～旅・交流プレゼンバトル～」を開催します。

本イベントは、首都圏在住の新潟ファンが主役となり、新潟の魅力やおすすめの旅プランを語る、これまでにない新しい試みです。

つきましては、本イベントにご登壇いただくプレゼンターを、下記のとおり募集いたします。

イベント概要

＜開催日＞

2026（令和８）年３月８日（日） 13:30～16:30（予定）

＜会 場＞

銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 3F イベントスペース（東京都中央区銀座5-6-7）

＜プレゼンター数＞

10名程度

＜プレゼンテーマ＞

「聞いて聞いて！とっておきの“新潟旅”！」

たとえばこんな感じ…

・私の考える理想の”新潟旅”

・絶対に誰かを連れていきたい新潟

・新潟と私のストーリー

・鉄道・食・自然・文化、新潟のコレが好き！

・冬の新潟でしかできない体験

・まだコスられていない新潟の宝石（場所・人・体験）

などなど、あなたが首都圏の人たちに伝えたい！自慢したい！新潟旅をプレゼンしてください。

＜募集〆切＞

２月20日（金）17時まで

＜応募資格＞

（１）新潟が大好きな方

（２）首都圏にお住まいの方（東京都､埼玉県､千葉県､神奈川県､茨城県､栃木県､群馬県､山梨県（１都７県））

（３）イベント当日3/8に会場でプレゼンできる方

＜応募方法と決定＞

応募フォーム(https://forms.gle/RCMvpefwW7YNnXDB8)からエントリーいただいた方の中から、事務局にて10名程度にプレゼンターを絞ります。

結果は個別にご連絡を差し上げます。