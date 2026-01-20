TEAMZ Summit 2026、WaytoAGI とパートナーシップを締結、WaytoAGI主催 AIカンファレンスを八芳園にて開催

株式会社TEAMZ

TEAMZ 株式会社は、TEAMZ Summit 2026 において、グローバルAIコミュニティ WaytoAGI と公式パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップの一環として、2026年4月8日、WaytoAGI は 東京・八芳園（5F） にて AIカンファレンス を主催いたします。本イベントには、TEAMZ Summit 2026 のチケットをお持ちの方は、追加費用なしでご参加いただけます。

WaytoAGI について

WaytoAGI(https://www.waytoagi.com/)（https://www.waytoagi.com/） は、AI技術の最前線を発信するグローバルAIコミュニティおよびメディアプラットフォームです。

AI研究者、エンジニア、スタートアップ、投資家、企業リーダーをつなぎ、生成AI・AGI（汎用人工知能）・AIプロダクト・産業応用に関する最新トレンドや知見を世界規模で発信しています。

高品質なコンテンツ、イベント、コミュニティ運営を通じて、AI業界における実践的な知識共有とエコシステム構築を推進しています。

WaytoAGI AIカンファレンス（4月8日）概要

日程：2026年4月8日

会場：八芳園（5階）

主催：WaytoAGI

内容：AI技術・生成AI・AGI・産業応用・最新トレンドに関するセッション

参加条件：

WaytoAGI 招待者

TEAMZ Summit 2026 チケット保有者（無料参加）

パートナーシップによる相互メリット

本パートナーシップにより、TEAMZ Summit 2026 参加者は、Web3・AI・スタートアップ・投資に加え、より専門的で最先端のAI領域まで学びとネットワークを拡張することが可能となります。

一方、WaytoAGI にとっては、TEAMZ Summit が持つ グローバルなビジネスネットワーク、企業・投資家・起業家との接点を活用することで、AIエコシステムのさらなる拡大が期待されます。

両者の強みを掛け合わせることで、テクノロジー、ビジネス、イノベーションが交差する価値ある場を創出してまいります。

TEAMZ Summit 2026 は、今後も国内外のトップパートナーと連携し、Web3・AI・最先端テクノロジー分野における価値創出を加速してまいります。

TEAMZ Summit チケット1枚で参加可能な関連イベント

TEAMZ Summit 2026 のチケットをお持ちの方は、以下すべてのイベントにご参加いただけます。

TEAMZ Summit 2026(https://www.teamz.co.jp/)：4月7日・8日(八芳園1F,2F)

XRP Tokyo(https://xrp-tokyo.io/)：4月7日（八芳園5F,6F)

WaytoAGI AI Conference：4月8日（八芳園5F）

1枚のチケットで、Web3・AIといった複数分野の主要イベントを横断的に体験できる、非常に価値の高い構成となっています。

今後の続報にもぜひご期待ください。

TEAMZ Summit 開催概要

開催日：2026年4月7日（火）～8日（水）

開催場所：八芳園（東京都港区白金台）

テーマ：「Tradition Meets Tomorrow」

登壇者数：130名以上

来場者数：10,000人以上（予定）

公式サイト：https://www.teamz.co.jp/

チケット販売ページ：https://teamz.co.jp/en/tickets-list-2026