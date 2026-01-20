【大宮高島屋】話題の味が大集結！ 「美味コレクション」開催！SNSで話題の“今”おいしいブランドを一堂に集めたフードイベントが、1月21日（水）～27日（火）まで開催！

株式会社高島屋

大宮タカシマヤは、SNSで話題の“今”おいしいブランドを一堂に集めたフードイベント「美味コレクション」を、1月21日（水）～27日（火）の7日間、地下2階 催会場で開催します。連日19時まで（最終日17時閉場）、一部では実演・できたての提供も実施。仕事帰りのちょい寄りから週末のご褒美まで、気分が上がる味との出会いをお楽しみください。

投稿の“おいしそう”がリアルな購買動機になり、映える見た目×確かなおいしさを兼ね備えたブランドが次々と誕生しています。本イベントでは、そんな“いま食べたい”を大宮でまるっと体験いただけるよう、スイーツからご当地名物まで幅広くラインアップしました。

■抹茶をその場で点てる抹茶たっぷり、濃厚フレッシュな一杯！

【新登場】八十八浅草（東京都台東区）※フードコート用／実演販売

左から「八十八苺大福」（各1個）715円 「苺泡抹茶八十八シェイク」1,735円 「苺抹茶ラテフロート」1,630円

■思わず撮りたくなるビジュアルとバターの香り。

【新登場】コクリコルージュ（三重県伊勢市）

バイカラークロワッサン各種（各1個） 601円 映え間違いなしの、カラフルにデコレートされたクロワッサン。小麦粉やバターなど、素材にもこだわり抜いた上質なあじわいです。

■やさしい甘さの“ふわもち”ミニカステラ

【新登場】カステラのあかちゃん（大阪市城東区）※実演販売

5レンジャー（35個入）2,380円 やさしい甘さのふわもち食感。可愛いビジュも魅力的な一品です。

■甘辛たれ×大吟醸香るバターの新感覚。

【新登場】梅園 oyatsu（京都市中京区）

みたらしバターサンド（5個入） 1,550円 甘辛のみたらしタレと大吟醸香るバタークリームを、サクサクのクッキーでサンドした新感覚スウィーツです。

■温めれば“まるでフォンダンショコラ”。

【新登場】BOUQUCA BAKERY（福岡市南区）

「生チョコブレッド」（1個） 1,800円 クーベルチュールダークチョコレートを、惜しみなく使用（一斤に板チョコ約2枚分相当）。温めると、まるでフォンダンショコラのような仕上がりに。

■厚切り＆柔らか、地元さいたまの注目の一店。

【新登場】たんや 傳（さいたま市見沼区）※実演販売

二種盛り 牛たん弁当（1折） 2,700円 厚切り！柔らかい！旨さ新感覚の牛たんをお弁当にしました。

■ずっしり卵5個分！特大ふわふわオムレツの食べ応え。

SUNDOWNER 東京オムレツ（神奈川県逗子市）

鎌倉ロースハムとチーズのオムレツサンド（1セット・2切）1,699円 オムレツを楽しめるよう薄切りパンを使用。トロトロ卵と塩味控えめなチーズ、ハムとのバランスが調和し、ボリュームも満点です。