¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡×¡Ö¥Ë¥ã¥¢¥ó¡×¡Ö¥·¥å¥¦¥¸¡¦¥¤¥È¥¦¡×¤Î3¿Í¤¬¥Ç¥£¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡ÖFigUnity(¥Õ¥£¥®¥å¥Ë¥Æ¥£) ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£FigUnity(¥Õ¥£¥®¥å¥Ë¥Æ¥£) ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§12,870±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯9·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â130mm
¡ÖFigUnity(¥Õ¥£¥®¥å¥Ë¥Æ¥£)¡×¥·¥êー¥ºÂè»ÍÃÆ¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖFigure¡×+¡ÖUnity(ÃÄ·ë)¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤¬´ò¤·¤¤¡ª¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
¥¥é¥¥é¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡¢¥Ë¥ã¥¢¥ó¡¢¥·¥å¥¦¥¸¡¦¥¤¥È¥¦¤Î3¿Í¤òÎ©ÂÎ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÂæºÂ¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Àª¤¤¤è¤¯º£¤Ë¤âÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¡£
¥Ï¥í¤ä¡¢¥³¥ó¥Á¡¢¥Ë¥ã¥¢¥ó¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¾®Êª¤âºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿À½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù´ØÏ¢À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¡Û(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=38621&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
