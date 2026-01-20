堀江貴文×脱・税理士スガワラくんのタッグ『スガワラくんAI学校 税理士校』『スガワラくんAI学校 SMG経営塾校』がW開校

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、SMG菅原経営株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：菅原 由一）と協業し、税理士業界のAI活用に特化した『スガワラくんAI学校 税理士校』、SMG経営塾生のAI活用に特化した『スガワラくんAI学校 SMG経営塾校』、を２校同時に開校いたしました。

スガワラくんAI学校 税理士校サイト

https://fc.horiemon.ai/zeirishi

SMG経営塾

https://sp4.work/cp/sugawara-line/

■税理士校が解決する課題：AIに取り残されてしまった税理士業務

本取り組みでは、「脱・税理士スガワラくん」の税理士業務を「超えて」顧客を支援する深い税理士事務所知見と、企業向けのAI活用支援強みを持つホリエモンAI学校が組むことにより、税理士及び税理士事務所の事業に特化した、AI活用事例を継続的に生み出してまいります。

そして、そのAI活用事例を講義動画として提供することにより、セミナーやオンライン研修で、日本全国のAIに取り残されてしまった税理士事務所を効率化してまいります。

■SMG経営塾校が解決する課題：経営者もAI活用が遅れている

本取り組みでは、経営者であるSMG経営塾の塾生に向けて、ホリエモンAI学校が主体となり経営者向けのAI活用事例を量産します。税理士校は税理士・税理士事務所しか入れませんが、こちらはSMG経営塾に入った一般の経営者が入会可能です。

SMG経営塾生だけが入れる特別なAI学校が、スガワラくんAI学校SMG経営塾校です。

そして、その経営者をメインターゲットとしたAI活用事例を講義動画として提供することにより、セミナーやオンライン研修で、AI活用を支援してまいります。

■SMG経営塾の入塾生にもAIセミナーを提供

本取り組みを記念して、スガワラくんAI学校へ「入らなくても」、SMG経営塾の入塾生向けに別途AI関連のセミナーを毎月実施しています。

学校で本格的に学ぶ前に、SMG経営塾へ入会するだけでもAI活用を学ぶことが可能です

■ 代表者コメント

SMG菅原経営株式会社 代表取締役 菅原由一氏

「税理士業界、そして中小企業経営の現場において、AI活用は今すぐ向き合うべき経営課題になっております。今回、『スガワラくんAI学校 税理士校』『スガワラくんAI学校 SMG経営塾校』を開校しました。本取り組みを通じて、日本中の税理士と、日本中の経営者の、AI活用を支援してまいります。」

■『脱・税理士スガワラくん』とは

SMG菅原経営株式会社 代表取締役 兼 SMG税理士事務所 代表税理士の菅原由一氏が、節税・資金繰りの企業コンサルティング実績200社以上のノウハウをもとに、お金に関する有益な情報や裏ワザなどの情報を発信するYouTubeチャンネルです。

■ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校は、企業のAI活用DXを支援するDXコンサル企業です。社員をAI人材に変えるオンライン研修を中心に、コンサル、受託開発などを通じ、企業の生産性向上とデジタルトランスフォーメーションを推進します。

企業名：ホリエモンAI学校株式会社

所在地：東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

代表者：代表取締役CEO 荒木賢二郎

事業内容：オンライン研修、DXコンサルティング、AI人材育成事業

