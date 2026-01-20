【1度食べたら抜け出せないチーズの監獄】とろ～り濃厚チーズ×本格ハンバーガー

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）が展開するステーキ宮では、2026年1月27日（火）よりハンバーガーにたっぷりのチーズソースをかけた「チーズヴェールハンバーガー」を販売いたします。

12月にハンバーグをチーズソースで包んだ「チーズヴェールハンバーグ」を販売した際の公式Xでの投稿では、投稿表示回数が過去最高数を記録し、大変盛り上がりが見られました。今回はチーズヴェール企画第2弾として、ハンバーガーにたっぷりのチーズソースをかけた「チーズヴェールハンバーガー」を販売いたします。

ハンバーガーは、ふわふわのパンにグリルした玉ねぎと牛100％の肉肉しいハンバーグ、コクのあるチェダーチーズ、フレッシュトマトを挟みました。半分にカットし、断面を熱々の鉄板で焼き上げることで、さらに香ばしく召し上がれます。仕上げにハンバーガーが見えないくらいたっぷりチーズソースをかけ、ジューシーな脂とトマトの酸味、とろとろのチーズが合わさった、1度食べたら抜け出せない美味しさが体験できます。

今だけの期間限定メニューを、ぜひ友人やご家族と楽しんでください。

販売期間：2026年1月27日（火）～3月20日（金）

※一部店舗では価格が異なります

＜ステーキ宮＞

1975年5月24日栃木県宇都宮市にて創業。うれしい、楽しい、おいしいレストランを合言葉に、安全安心なステーキとハンバーグを、創業の味『宮のたれ』で召し上がっていただく、ステーキ専門レストランです。2026年1月1日現在107店舗。

徹底した品質管理による品質や安全性は創業当時から現在まで変わりません。

ステーキの他にも種類豊富なスープバー・サラダバー・ドリンクバー付のセットメニューも好評です。 熱々の鉄板が奏でる音と香りのハーモニー、そして心をこめたおもてなしで、くつろぎのひとときをご提供致します。

【会社概要】

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO.,LTD.）

本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗（2025年6月時点）

ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。