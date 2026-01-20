「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『牛もつ味噌焼き弁当』『牛もつ味噌焼き重』発売記念プレゼントキャンペーン
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、「牛もつ味噌焼き」シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと電子マネー」3,000円分や、おうちで手軽にしぼりたての一杯を楽しめる「Toffy ミニスロージューサー」が当たるキャンペーンを実施いたします。
■『X/Instagramキャンペーン』
「X」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン 投稿を「リポスト」
賞品：ほっともっと電子マネー 3,000円分
当選人数：10名様
期間：1月21日(水)10:00～1月24日(土)23:59
※当選者の方へのみ、1月26日(月)以降「ほっともっと」公式XよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。
「Instagram」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品：Toffy ミニスロージューサー
当選人数：1名様
期間：1月21日(水)10:00～1月24日(土)23:59
※当選者の方へのみ、1月26日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。
・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)
https://x.com/hottomotto_com
・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
■賞品概要
Toffy ミニスロージューサー
■商品概要
・発売商品
3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き弁当(鍋タイプ) 790円
3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き重(丼タイプ) 690円
・発売店舗
全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
ほっともっとお客様センター
https://www.hottomotto.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/