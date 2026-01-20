「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『牛もつ味噌焼き弁当』『牛もつ味噌焼き重』発売記念プレゼントキャンペーン

写真拡大 (全5枚)

株式会社プレナス




株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)


このたび「ほっともっと」では、「牛もつ味噌焼き」シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと電子マネー」3,000円分や、おうちで手軽にしぼりたての一杯を楽しめる「Toffy ミニスロージューサー」が当たるキャンペーンを実施いたします。




■『X/Instagramキャンペーン』


「X」



１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー


２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン 投稿を「リポスト」



賞品：ほっともっと電子マネー 3,000円分


当選人数：10名様


期間：1月21日(水)10:00～1月24日(土)23:59



※当選者の方へのみ、1月26日(月)以降「ほっともっと」公式XよりDMをお送りいたします。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。




「Instagram」


１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー


２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」



賞品：Toffy ミニスロージューサー


当選人数：1名様


期間：1月21日(水)10:00～1月24日(土)23:59



※当選者の方へのみ、1月26日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。




・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)


https://x.com/hottomotto_com



・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)


https://www.instagram.com/hottomotto_official/




■賞品概要




Toffy ミニスロージューサー



■商品概要


・発売商品




3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き弁当(鍋タイプ)　790円




3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き重(丼タイプ)　690円



・発売店舗


全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)




■本キャンペーンに関するお問い合わせ先


ほっともっとお客様センター


https://www.hottomotto.com/contact/


電話対応時間 10:00～17:30





■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。



・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/