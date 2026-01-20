モバイルオーダーシステム『CHUUMO』／新型券売機VMT-620シリーズ／FOOD STYLE JAPAN 2026＜関西＞に出展します。

マミヤ・オーピー株式会社

マミヤ・オーピー株式会社(本社:東証スタンダード 7991、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:関口正夫)が提供する、モバイルオーダーシステム「CHUUMO」と新型券売機VMT-620シリーズ(中小企業省力化投資補助金対象)を『FOOD STYLE JAPAN 2026＜関西＞』に出展します。是非、お気軽にお立ち寄りください。

【サービスサイト】

モバイルオーダー『CHUUMO』https://fscorp-chuumo.com/pages/lp/

券売機 https://www.kenbaiki-pro.jp/

テーブルでのセルフ会計を可能にする「CHUUMO」とは

「CHUUMO」は、アプリのダウンロードやユーザー登録が不要で、QRコードをスマホで読み取り、来店客がセルフで飲食店での注文から会計までを済ませることが可能なサービスです。受注業務、会計業務をセルフ化することで、飲食店様における人手不足の解消に寄与します。来店客のスマートフォンでのキャッシュレス決済に対応の他、インバウンドにも対応しております。また、マミヤ・オーピーグループの経営基盤を活かした手厚いサポート体制が整っており、全国に保守拠点、365日対応可能な自社コールセンターを構えております。

国内外のキャッシュレス決済『17』ブランドに対応！オンライン精算機「VMT-700」とは

対応しているオンライン決済ブランド (来店客のスマートフォンでの決済)

クレジットカード：VISA、ＭasterCard、JCB、AMEX、Ｄiners

QRコード：PayPay、楽天ペイ、auペイ、d払い、Alipay

「オンライン精算機 VMT-700」は、１台で後払い(精算機)、前払い(券売機)としてご利用可能で、スタイリッシュなデザインのため、大掛かりな工事や機材の必要をすることなく、簡単に導入することができます。また、豊富なキャッシュレス決済に対応しているのに加え、5ヶ国語に対応しているため、インバウンドの需要も取り込めます。また、「オンライン精算機 VMT-700」は中小企業省力化投資補助金対象機器のため、1/2で導入が出来る可能性がございます。※ 詳細な要件はお問合せください。

小型タッチパネル式券売機『VMT-620シリーズ』とは

卓上型でありながら、大型ディスプレイ(21.5インチ)を搭載し、高額紙幣＆キャッシュレス決済にも対応。店舗の使いやすさに特化した最新の小型タッチパネル式券売機です。

また、インターネット接続を必要としていないため、月額費用などの継続的なランニングコストが発生しない運用が可能です。

運営会社／販売会社

【運営会社】

会社名 マミヤ・オーピー株式会社

設立 1948年2月23日

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1住友不動産新宿セントラルパークタワー25階

代表者 代表取締役社長 関口 正夫



【販売会社】

会社名 エフ・エス株式会社

設立 1992年4月10日

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1住友不動産新宿セントラルパークタワー25階

代表者 代表取締役社長 関口 正夫

本件に関するお問い合わせはこちら

CHUUMOコールセンター 050-5443-5159

サービスサイト https://fscorp-chuumo.com/pages/contact-form

券売機プロコールセンター 050₋5434₋8329

サービスサイト https://www.kenbaiki-pro.jp/contact/contact_form.html