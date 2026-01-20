Mini LED × 量子ドットの鮮やかな色彩と深みのある黒表現 デュアルモードで4K / 160Hz・フルHD / 320Hzを自由にチェンジ 「MPG 274URDFW E16M」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年1月20日（火）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能と豊富な機能を備えた『MPG』シリーズから、Mini LEDバックライトと量子ドット技術を搭載し、4K160HzとフルHD320Hzを自由に切り替えられるデュアルモード、USB PD98W、KVMスイッチといった豊富な機能を併せ持った「MPG 274URDFW E16M」が新たにラインナップに加わります。

主な特徴

Mini LEDバックライト＋量子ドット技術

1,152ゾーンのローカルディミングと最大輝度1,000nitで、深みのある黒と鮮やかな色彩を実現

デュアルモード搭載

4K UHD（160Hz）とフルHD（320Hz）の２つのモードを簡単に切り替え可能

RAPID IPSパネル採用

応答速度0.5ms（GTG）で高速動作と広視野角を両立

広色域な映像表示

sRGB 100％、AdobeRGB 100％、DCI-P3 98％でクリエイティブ用途にもお勧め

DisplayHDR 1000対応

明暗の階調を忠実に再現し、リアルな映像体験を提供

ゲーミング機能も充実

よりゲームを楽しめるナイトビジョン、AIビジョン、G-Sync Compatible機能を搭載

USB Type-C ＋ KVMスイッチ対応

最大98W給電とUSBデバイスの切替で、PCと周辺機器のスマートな運用をサポート

高性能スタンド

高さ調節や縦表示も可能な高性能スタンドを備え、快適なプレイ環境をサポート

【MPG 274URDFW E16M】

■MPG 274URDFW E16M製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MPG-274URDFW-E16M

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

