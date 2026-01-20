テラチャージ、グリーンズが運営する全国21施設の「コンフォートイン」にEV充電器を設置、順次サービス提供開始

Terra Charge 株式会社

Terra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重 徹、以下「当社」）は、グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60 年以上のホテル運営実績を有する 株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木 雄哉）は運営する快適性と機能性を重視した宿泊特化型ホテル「コンフォートイン」全国21ホテルにおいて、6kW普通充電器を各施設に4基ずつ、合計84基を設置し、順次サービス提供を開始することをお知らせいたします。

EVユーザーは、宿泊中に手軽にEV充電をご利用いただけるようになり、EVでの長距離移動や観光、ビジネス利用の利便性向上に寄与します。

■背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、電気自動車（EV）の普及と充電インフラ整備は全国的に加速しています。EVの普及拡大に伴い、移動先での「目的地充電」の重要性が高まっています。

特に高速道路インター近接型やロードサイド立地のホテルは、長距離移動時の宿泊拠点としてEVユーザーからのニーズが高く、宿泊中に無理なく充電できる環境整備が求められています。

テラチャージは、施設側の初期費用・維持費を抑えた導入スキームと、わかりやすい利用体験を強みとし、宿泊施設におけるEV充電インフラ整備を全国で推進しています。

今回の導入により、コンフォートインをご利用のお客様は、チェックインからチェックアウトまでの滞在時間を活用してEVを充電することが可能となります。

■設置概要

設置施設数：全国21施設

設置機器：普通充電器（6kW）

設置台数：各施設4基（合計84基）

稼働開始：2026年1月より順次

■設置施設一覧（全21施設）

コンフォートイン一関インター

コンフォートイン新潟中央インター

コンフォートイン福島西インター

コンフォートイン宇都宮鹿沼

コンフォートイン佐野藤岡インター

コンフォートイン土浦阿見

コンフォートイン千葉浜野R16

コンフォートイン甲府石和

コンフォートイン諏訪インター

コンフォートイン塩尻北インター

コンフォートイン軽井沢

コンフォートイン豊川インター

コンフォートイン福井

コンフォートイン姫路夢前橋

コンフォートイン倉敷水島

コンフォートイン善通寺インター

コンフォートイン宗像

コンフォートイン鳥栖

コンフォートイン長崎空港

コンフォートイン熊本御幸笛田

コンフォートイン鹿児島谷山

【設置画像】

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

コンフォートイン宗像の設置画像

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。

特に、今回のような宿泊施設など、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/