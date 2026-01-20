革靴の「硬さ」や「締め付け」から足を解放　蒸れにくく素足でも快適な「アンラインドローファー」を発売

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、従来の革靴の「硬さ」や「締め付け」から足を解放する、裏地を省いた「アンラインドローファーシリーズ」を、1月20日（火）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売します。

商品ページURL：https://tinyurl.com/axhb54jb

働き方の多様化が進み、ビジネスシーンにおいてもカジュアルな装いが定着してきています。それに合わせて足元へのニーズも変化してきており、従来の「かっちりとしたシューズ」だけでなく、今のスタイルにマッチする「リラックス感のあるシューズ」の需要も高まってきました。そこで今回は、国内屈指の革靴ブランドUNION IMPERIAL（ユニオン・インペリアル）監修のもと、ビジネスの品格を保ちながらもスニーカーのような軽快さを備えた「アンラインド（裏地なし）ローファーシリーズ」を企画しました。

本企画は、裏地のない一枚仕立ての構造にしているため、従来の革靴で感じる「硬さ」や「締め付け」から足を解放し、軽やかな履き心地となっています。裏地を省くことで、より厚みがあり、かつ見た目も美しい「上質な一枚革」を厳選する必要があり、高級感や柔らかさはもちろんのこと、熱がこもりにくく、蒸れにくいのが特徴です。またアウトソールには、世界的な高級ブランドやスポーツブランドが採用しているイタリアの「Extralight（R）（エクストラライト）」ソールを採用することで、スポーツシューズ並みのクッション性と軽さを実現しました。ビジネススタイルに限らず、オフの日の普段使いまで、汎用性が高くシーン問わず活躍する一足となっています。

【商品概要】

商品名 アンラインドローファー

デザイン ローファー/タッセルローファー/スエードタッセルローファー

カラー ブラック、ダークブラウン

素材 アッパー：カーフ/スエード 、 ソール：EVA(エクストラライトソール)

サイズ 24.5 cm～27.0cm（全6サイズ展開）

販売価格 税込19,690円

販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載情報はリリース発表時現在のものです。