【オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ】マリンアクティビティを思う存分楽しめる「アクアアドベンチャーパス」

株式会社ホテルマネージメントジャパン

「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、亜熱帯の豊かな自然が広がり、世界自然遺産にも登録された沖縄県北部「やんばる」の入り口に位置するオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ（沖縄県名護市）は、沖縄のビーチで最も早い海開きを控えるかりゆしビーチで、マリンレジャーの魅力が詰まったお得なパスポート「アクアアドベンチャーパス」の販売を宿泊者限定に開始します。

ホテルから無料送迎サービスで約3分の場所に位置するビーチで利用可能な「アクアアドベンチャーパス」。パスには海上に浮かぶトランポリンや滑り台など、約20種類のエアー遊具を楽しめるウォーターランドや、スリルとスピードを体感できる海のジェットコースターのドラゴンボートボート、船に乗りながらサンゴや熱帯魚が鑑賞できるグラスボートがまとめて楽しめます。滞在期間を通して利用が可能なおすすめのパスポートです。加えて、スノーケルツアーなど人気のアクティビティを特別料金でご利用いただくことが可能です。遊泳エリアは遠浅になっていて波の影響をうけにくく、満潮時には浅瀬のエメラルドグリーンから沖合にかけてディープブルーへ続くグラデーションを楽しめる沖縄有数のビーチです。西海岸を眺めながら、のんびりと春先の海を満喫した後は、ホテル館内でリゾート感あふれるガーデンプールを堪能。沖縄のホテルで贅沢な時間をお過ごしください。

プラン概要

アクアアドベンチャーパス

販売期間 2026年3月5日(木)～10月31日(土)

販売場所 ガーデンプール受付 9：00～18：00

ご利用時間 9:00～マリンスポーツ最終受付の30分前まで

対象 4歳以上(※身長100cm以上)

販売金額 \4,500

プラン内容 ウォーターランド・ドラゴンボート・グラスボー

ト各1回ずつ

申込方法 当日現地受付

その他特別料金で利用可能なマリンアクティビティ

対象メニュー：

スノーケルツアー 通常\5,500 → 割引後\3,300

マーブル 通常\2,500 → 割引後\1,650

パラソルセット 通常\3,850 → 割引後\2,750

シーウォーク 通常\8,800 → 割引後\7,700

タッチプール 通常\1,100 → 割引後\500

ビーチには徒歩でも10分程度で行けるので散歩で行くにはちょうど良い距離です。

宿泊プラン概要

ご滞在特典としてミネラルウォーターやビーチタオルなど入る水場のレジャーにピッタリなトートバックが付いたプランをご用意しました。ビーチで遊んだ後にプールでも思う存分お楽しみいただけます。

【沖縄の旅はリゾートで満喫】マリンアクティビティ特典や県内最大級のプールを楽しもう！

宿泊対象期間 2026年3月5日(木)～10月31日(土)

予約受付開始 2026年1月20日(火)～

価格 スーペリアルーム 19,225円～

※1室2名様ご利用時の1名様料金

プラン詳細 アクアアドベンチャーパス付き、朝食

※ビーチタオルはプールまたはビーチで無料レンタルが可能

公式特典 オリジナルメッシュトートバッグ、サンゴに優しい日焼け止め

※オリジナルメッシュトートバッグは4色からお選びいただけます。

詳細を見る :https://www.okinawa.oriental-hotels.com/activity/61/

■オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパは、「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」初のリゾートホテルで、沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口に位置しています。沖縄自動車道許田インターチェンジに近く、2025年7月25日グランドオープンしたジャングリア沖縄まで40分、沖縄美ら海水族館まで60分、恩納村万座毛まで20分など北部のみならず中南部へアクセスしやすいアクティブな沖縄観光に最適なホテルです。全室オーシャンビューで44平方メートル 以上の広々とした客室（361室）が特徴で、2024年春に288室が、やんばるを体験する旅の拠点にさらにふさわしい空間へと生まれ変わりました。木漏れ日が降り注ぎ、やんばるの森に自生する植物をふんだんに配置した緑溢れるロビーエリアでは、ホテルのコンセプトである「島とあそぶ 森とつながる」をイメージした環境音楽が流れ、やんばるの夜の森に佇んでいるような没入感と、日常から切り離された開放感が交差する空間を演出しています。アメニティを自由に選べる「アメニティベース Arin Krin」の他、やんばるにまつわる魅惑のカクテルを楽しむことができる「ロビーラウンジ」に加え、クラブルーム宿泊者専用の「クラブラウンジ」を設置し、より充実した滞在空間をご提供しております。その他、沖縄県産の食材を贅沢に使用したメニューが自慢のレストランやバー、宴会場、チャペルなど充実した設備やサービスを備えています。

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,428名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年12月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zfAnj_5VR8s ]