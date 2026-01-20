SkillnoteとVideoStepが業務提携、「Skillnote 動画マニュアル」を提供開始

株式会社Skillnote

製造業の人材課題をスキルデータで解決する株式会社Skillnote（本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下 Skillnote）と業務ノウハウを動画で共有できるプラットフォームを展開する株式会社VideoStep（本社：東京都港区、代表取締役 竹次智優、以下 VideoStep）は、業務提携を締結しました。

これに伴い、Skillnoteは2026年1月20日より動画マニュアル作成・管理サービス「Skillnote 動画マニュアル Powered by VideoStep」の提供を開始します。本サービスはVideoStepのOEMを受けてSkillnoteが提供するもので、動画を活用した教育の実施と定着を支援します。既存の「Skillnote スキルマネジメントシステム」と併用することで、製造現場における教育計画の策定から動画を活用した教育実施、教育の記録までを包括的な支援が可能になります。

業務提携の背景について

Skillnoteは「つくる人が、いきる世界へ」というミッションのもと、製造業の人材育成を支援しています。同社の提供する「Skillnote スキルマネジメントシステム」は、従業員のスキルや資格、教育履歴といったスキルデータを一元管理し、可視化・分析することで、スキルベースの戦略的な人材育成計画の策定を可能にします。また、製造業のQMS(品質マネジメントシステム)や ISO9001等の品質規格 への深い理解をもとに、これらに適合した適切なデータ記録を実現します。このようなシステム提供と、スキル体系化のコンサルティングを両面から支援できることを強みとしています。

VideoStepは「映像で人々の知を未来と世界へ繋ぐ」をミッションを掲げ映像を活用した製造業の人材育成及び技術伝承の支援に取り組んでいます。製造現場の手順、システムの操作手順、営業ノウハウなど、個々人の属人的な知識を動画で標準化し、企業内の動画DXを推進します。

今回の提携は、スキルベースの育成計画策定と品質監査に適合した教育記録管理に強みを持つSkillnoteと、現場ノウハウの動画化と人材育成の効率化に強みを持つVideoStepが、相互に強みを補完し合うものです。これにより、製造業の人材育成にさらなる価値を提供することを目指します。

この提携の第一段階として、SkillnoteはVideoStepからのOEMにより「Skillnote 動画マニュアル Powered by VideoStep」を提供します。これにより、育成計画の策定から現場での教育実施、教育訓練記録の管理まで、製造業の人材育成を一気通貫で支援することが可能となります。

「Skillnote 動画マニュアル Powered by VideoStep」の特徴

- 直感的な画面とAIによる多言語翻訳等の支援で誰でも動画編集。PDFや画像と組み合わせてかんたんにマニュアルを作成できます。- 承認フローやバージョン管理、フォルダ権限管理の機能を具備。動画以外のマニュアルを含めたマニュアルの組織的管理を実現します。- 視聴状況分析や理解度テストの機能を活用し、教育実施の徹底と内容の定着を実現します。

さらに、「Skillnote スキルマネジメントシステム」と組み合わせて使うことで、教育の実施にとどまらず、計画→実施→記録のサイクルをワンストップで回すことができます。これにより、技能伝承や業務標準化等の育成課題に対する戦略的な取り組みを実現します。

今後の展開

SkillnoteとVideoStepはこの業務提携を起点に協業を加速し、製造業へのさらなる価値提供を目指します。

将来的には「Skillnote 動画マニュアル Powered by VideoStep」と「Skillnoteスキルマネジメントシステム」、さらには動画マニュアルサービス「VideoStep」と「Skillnoteスキルマネジメントシステム」との連携を深め、製造業の人材育成や技能伝承の課題を解決する統合的なシステム環境の構築を目指します。また、両社の顧客への価値最大化に向け、マーケティング活動においても協業を進めます。最初の取り組みとして、2026年2月19日に製造業の人材育成・技能伝承をテーマとしたオンラインセミナーを共催します。

両社は本提携を通じて、製造業が抱える人材育成や技能伝承といった社会課題の解決に貢献していきます。

「Skillnote スキルマネジメントシステム」について

「Skillnote スキルマネジメントシステム」は、製造業において従来Excel等で管理されてきたスキルマップ（力量管理表）を一元的に管理・運用することのできるクラウドサービスです。現場のスキル/教育データがクラウドに登録され見える化が進むことで、スキルデータを活用した計画的な人材育成・人材配置を実現し、技能伝承、多能工育成、即戦力化といったものづくり企業の人材管理に関する課題解決に貢献します。

株式会社Skillnoteについて

「つくる人が、いきる世界へ」というビジョンのもとに、ものづくりにおける人の成長を科学し、ものづくりに関わる全ての人がいきいきと働く社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社Skillnote

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

設立：2016年1月

資本金：9億2,476万円（資本準備金を含む）

代表者：代表取締役 山川 隆史

事業内容：スキルデータの活用で、ものづくりに関わる人と組織の力を引き出す各種クラウドサービスの開発・販売

HP：https://skillnote.jp

株式会社VideoStepについて

会社名：株式会社VideoStep

所在地： 東京都港区芝二丁目５-６ 芝256スクエアビル６階

設立： 2019年5月

資本金：約4,550万円（資本準備金含む）

代表者： 代表取締役社長 竹次 智優

事業内容：働き方を変えるマニュアルDXシステム『VideoStep』の開発・提供

HP： https://videostep.jp/

