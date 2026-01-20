世界初、“成長し続ける”クラウド補聴器の充電式耳あな型発売

ＷＳオーディオロジージャパン株式会社

ＷＳオーディオロジージャパン株式会社（本社：神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル6F 代表取締役社長：申 東一（デイビッド シン）は、ワイデックスブランドWIDEX ALLURE(TM)［ワイデックス アルーア］の新モデルとして、充電式耳あな型補聴器「ITE R D」を1月20日（火）より発売いたします。

ALLUREシリーズは、新開発「W1チップ」を搭載した世界初のクラウド補聴器※として、2025年8月の発売以来ご好評をいただいております。今回は新たに充電式耳あな型補聴器と、RICタイプ専用の持ち運びできるポータブル充電器を新たに発売いたします。これらのラインナップ拡充により、お客様の聞こえの程度や多様なライフスタイルに応じた選択肢をさらに広げます。

※クラウド補聴器とは、クラウド型ソフトウェアを使ってフィッティングを行う補聴器です。

WIDEX ALLURE(TM)について詳しくはこちら(https://www.widex.com/ja-jp/hearing-aids/allure/)

WIDEX ALLUREの充電式耳あな型補聴器

世界初、“成長し続ける”クラウド補聴器

補聴器本体のテクノロジーは日を追うごとに進化し続けています。ワイデックスは、補聴器の能力を最大限に引き出すうえで欠かせない要素のひとつである「調整」に着目。ALLUREで世界初のクラウド型調整ソフト「WIDEX COMPASS CLOUD［ワイデックス コンパス クラウド］」※を開発しました。

ワイデックスは、従来のPC単体での補聴器の調整を世界で初めてクラウド化することで、補聴器業界の常識を変革。搭載メモリ・処理スピードともに大幅に進化した新開発「W1チップ」により、クラウド上に蓄積した膨大な情報の高速処理が可能になりました。これにより、ユーザー一人ひとりの聞こえや音環境に、よりきめ細かく合わせた調整ができるようになりました。さらに、クラウド上のビックデータは絶えず更新され、より良い聞こえのために成長を続けます。

※補聴器業界初のクラウドベースのフィッティングソフトウェア（2025年8月時点 WSA調べ）

人工的な機械音を解消、何もつけていないような自然な聞こえに

クラウド型補聴器調整ソフト WIDEX COMPASS CLOUD

ワイデックスの独自技術「ゼロディレイ テクノロジー(TM)」は信号処理を超高速化し、補聴器の出力音の遅れを限りなくゼロに近づけることで、より自然な音質「ピュアサウンド」を実現しています。ALLUREでは、このピュアサウンドの性能をさらに向上させた「ALLUREピュアサウンド」を搭載。騒音下での聴き取り改善機能を活かしながら、超高速で処理を行うことにより、騒音下での語音明瞭度（SN比）が4.3dB改善※しました。

※Weber, J & Branda, E. (2025) Improved Speech Intelligibility in Noise with Ultra-Low Delay. AudiologyOnline.

騒がしい場所でもしっかり言葉をつかまえて、快適に聞こえる

ALLUREに搭載されている新機能「スピーチエンハンサーPro」は周囲の音声と騒音を52バンドで細かく分析し、その場の音響条件や聞こえ方に応じて周囲の騒音と言葉のコントラストを最適化します。周囲の音を極端に抑えることはせず、自然な環境音の中で言葉をより聴き取りやすくします。

さらに、周囲の音環境を常に分析し、音環境のシチュエーション「サウンドクラス」に分類、その場に合った音質に切り替えます。静かな屋内から騒がしい街中へ、電車やバスの中、会議や大人数での会食など、環境に合わせて音のバランスを自動で調整し、会話の有無も考慮しながら、その人の聞こえに合った最適な音を届けます。

どんな環境でも一人ひとりの聞こえに合わせて最適な音を届けるALLURE

”ピーピーしない”補聴器

補聴器に対して、「ピーピー雑音がする」といったイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、ALLUREではその問題も解決しました。ALLUREに搭載されている新機能「ダイナミックフィードバックコントローラー」は、ワイデックスの特長である自然で品質の高い音質を維持しながら、より強力にハウリングを抑えます。ハウリングの心配がなくなることで、一人ひとりに必要な音をしっかりと届けることで、ワイデックスが掲げる自然な音“Most Natural Sound”の理想により近づくことができるようになりました。

新製品概要

製品名：WIDEX ALLURE ITE R D（ACRD1）

医療機器認証番号：耳あな型補聴器 ALLURE 307AABZX00049000

主な仕様

- 聴力に合わせて選べる3種類のレシーバーで、軽度～重度難聴まで適合（最大95dBまで）- カナル・ハーフサイズ・フルサイズの3つのサイズに対応- ブラック、エスプレッソ、モカ、ベージュの4色展開- 4.5時間の充電で最大23時間駆動※のリチウムイオン充電式 ※ストリーミングなしの場合- 誰でも簡単に充電できる非接触型の専用充電器を用意- 防塵・防水機能最高クラスのIP68- Bluetooth（iOS MFi、Android ASHA）接続対応- テレビ用送信機TV PLAY 2との互換性クラス・価格

WIDEX ALLURE ITE R D（110～440クラス）

片耳274,000円～704,000円（税込）、両耳504,000円～1,364,000円（税込）

※価格は専用充電器WPT501（44,000円）を含んだ価格です

（補聴器本体価格は非課税）

ALLURE ITE R D（ブラック）耳あな型用スタンダード充電器 WPT501- ALLURE耳あな型専用充電器- 充電状態がわかる左右独立の3連LEDインジケータ- 補聴器を置くだけのワイヤレス充電- 約4.5時間の充電で最大約23時間使用可能- 価格：44,000円（税込）耳あな型用スタンダード充電器RIC R D用ポータブル充電器 WPP101- ALLURE RICタイプ専用の持ち運びできる便利なポータブル充電器- 最大両耳で5回充電可能な大容量充電池内蔵- 約4.5時間の充電で最大約38時間使用可能- 充電器の充電状態がわかる3連LEDインジケータ- 価格：44,000円（税込）RICタイプ用ポータブル充電器

WS Audiologyについて

WS Audiology（WSA）は、140年以上にわたり革新的な技術を先駆的に開発し、難聴に悩む何百万人もの方々が再び「聞こえ」を取り戻し、会話を楽しみ、社会に積極的に参加できるよう支援してきた、世界有数の聴覚ケアグループです。WSAは、WIDEXおよびSigniaという革新的なブランドを中心に、130以上の市場で事業を展開し、聴覚ケア専門家および消費者向けビジネスのグローバルネットワークを通じて、12,500人以上の従業員が世界中で活躍しています。

事業内容：補聴器の製造・販売、補聴器および医療機器の輸入販売

ワイデックス補聴器について

ワイデックスは、1956年に福祉国家として知られるデンマークで設立、補聴器に数々の技術革新を起こし、世界中のユーザーに支持されてきました。

「良い補聴器をつくるためには一切の妥協をしない」という創業者の志を受け継ぎ、独創性に満ちた技術や数々の革新的な製品を世に送り出してきました。そこには、「音を補う」こと以上に、「人生を楽しく、快適にする」ことを追求するワイデックスブランドの開発理念があります。人との会話だけでなく、自然にあふれる音をありのままに再現すること。ワイデックスの補聴器は『MOST NATURAL SOUND（モストナチュラルサウンド）』という理想のもと進化を続け、ワイデックスの代名詞とも言える優れた音質を生み出しています。現在、ワイデックスは世界を代表する補聴器ブランドのひとつに数えられ、世界で100を超える国のユーザーに愛用されています。

ワイデックス補聴器のブランドサイト(https://www.widex.com/ja-jp/)

WS Audiology デンマーク本社【報道関係者向けのお問い合わせ先】

ＷＳオーディオロジージャパン株式会社マーケティングコミュニケーション ワイデックスブランド

https://www.widex.com/ja-jp/service/contact/

【一般の方向けのお問い合わせ先】

ワイデックス補聴器

TEL：0120-332-604 E-mail：end-usercare.jp@widexsound.com