にゃんこたちが福を招く！縁起の良いアイテムが大集合！「mofusand（モフサンド）」から「和！和！和！スーベニアくじ」登場！1月27日（火）11時から販売開始

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、運営する公式オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」において、「和！和！和！スーベニアくじ（1回・税込1,200円）」を2026年1月27日（火）11:00～2月2日（月）23:59の期間、販売いたします。

SNSやLINEスタンプで注目の「mofusand」から

縁起の良いアイテムを揃えた「オンラインくじ」が登場！

「mofusand（モフサンド）」は、イラストレーター・ぢゅの が描く、ちょっぴりシュールで可愛いにゃんこたちの作品です。

にゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」や、エビフライをかぶった「えびにゃん」など、InstagramやX（旧Twitter）、LINEスタンプといったSNSを中心に、国内外の幅広い層から大きな注目を集めています。

そんな「mofusand」から、縁起の良いアイテムが勢揃いのオンラインくじが登場！

福を呼び込む愛らしい招き猫のぬいぐるみや、ころんとした形がキュートなだるまのマスコットなど、

何が当たっても幸運を招くラインナップです♪

「和！和！和！スーベニアくじ」概要

BIGな招き猫のぬいぐるみやだるまのマスコットなど、ハズレなしの全16種がラインナップ♪

◆商品名：mofusand 和！和！和！スーベニアくじ（全16種）

◆販売期間：2026年1月27日（火）11:00～2月2日（月）23:59

◆販売価格：1回1,200円（税込） ※配送手数料別

◆お届け時期：2026年6月下旬より順次発送予定

◆販売場所：mofusand公式オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」

購入ページ :https://online-kuji.mofusand-mofumofu-market.jp/store/lottery/mofusand-souvenir

商品ラインナップ

◆A賞：BIGな招き猫ぬいぐるみ（座布団付き） 全1種

＜サイズ＞

本体：約H350×W280×D360mm

座布団：約H100×W320×D320mm

全長約45cmで福を招くBIGな存在感！

お膝に乗せたり抱きしめたり、

にゃんこの愛らしい表情に癒されながら

福をたっぷり呼び込みます♪

お部屋に飾れば、縁起物として明るく彩ります！

◆B賞：招き猫ぬいぐるみ 全3種

＜サイズ＞約H180×W140×D150～180mm

ちょこんと手に乗るサイズの招き猫ぬいぐるみ！

ふわっと柔らかな触り心地でデスクに飾ったり、手のひらで癒されたり♪

◆C賞：ころりんだるまマスコット 全6種

＜サイズ＞約H80×W80×D90mm

にゃんこたちが縁起物の定番「だるま」に変身！

ころんとキュートなサイズ感で、バッグに付けても、そのままデスクに置いても、ころころ癒されます♪

◆D賞：お守りマスコット 全6種

＜サイズ＞約H80×W75×D35mm

ふわふわほっこり！にゃんこのお守りマスコット。

バッグやポーチに付けて、いつでもあなたのそばで力になってくれる全6種♪

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

※オンラインくじのご利用には、「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」の会員登録が必要となります。

※商品が無くなり次第終了となります。

mofusandとは

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

〇関連サイト

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

〇ぢゅの

X：https://x.com/mofu_sand

Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

・商品に関するお問い合わせ

株式会社グレイ・パーカー・サービス info@grayparkaservice.com

・公式オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」に関するお問い合わせ

下記サイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://online-kuji.mofusand-mofumofu-market.jp/store

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営



