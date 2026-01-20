【茨城県 牛久市にお住まいの皆様】Diverse Village USHIKUオープンイベント-2/7（土）エスカード牛久内 Diverse Village USHIKUにて開催

株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、2025年1月のDiverse Village USHIKU（ダイバース ヴィレッジ ウシク）の開設を記念して、2月7日(土)にDiverse Village USHIKUにて、地域住民の方に、Diverse Village USHIKUをより知っていただくイベントを開催いたします。

Diverse Village USHIKU オープンイベント 概要

日時 ：2026年2月7日（土）10:00～15:00

会場 ：Diverse Village USHIKU

〒300-1221 茨城県牛久市牛久町280 エスカード牛久3階（map(https://maps.app.goo.gl/L686NRjcbEsmvgYU6)）

アクセス ：JR常磐線 牛久駅 徒歩1分

入場料 ：無料

申し込み ：不要です。ぜひお気軽にお越しくださいませ。

当社は茨城県牛久市に業界初（※）となる「Diverse Village」を「エスカード牛久ビル」に2026年1月に開設しました。

Diverse Village USHIKUの開設に際し、当社は牛久市と「包括連携協定」を締結いたしました。これは単に拠点を設けるだけでなく、市との強力なパートナーシップを通じて、地域経済の活性化や市民サービスの向上、さらには共生社会の実現に向けた多角的な取り組みを推進したいという想いによるものです。駅直結という利便性を活かし、街の活性化に寄与する象徴的な場所を目指します。

＞詳細はこちら⇒茨城県牛久市との包括連携協定締結のお知らせ～障害者雇用の創出と地域活性化～ | 株式会社スタートライン(https://start-line.jp/news/ushiku0625/)

このたび、牛久市にお住まいの皆様に、お子様から大人まで楽しめるミニゲームや拠点見学などを通じて、Diverse Village USHIKUや障害のある人の働き方を知っていただきたく、イベントを開催いたします。

※業界初：一つの施設内に「屋内農園」「ロースタリー（コーヒー）」「サテライトオフィス」の3機能を併設した障害者雇用支援拠点（2026年1月時点/当社独自調査）

イベント プログラム

【大人も子供も挑戦！Diverse Villageお仕事体験】

・点字名刺を作ってみよう！点字打ち体験！

・爽やかな香りを感じながらティーバッグ制作♪ハーブティーを作ってみよう♪

・コーヒーのドリップパックはどんな風に出来上がる？高品質なコーヒーを作るコツ！

ハーブの栽培体験や、コーヒー豆のハンドピック体験、点字打ち体験が出来ます。お仕事体験を行うと、お買い物に使えるコインや景品がゲットできます

【牛久名産品が当たる！サイコロ抽選会】

巨大サイコロを転がして、『牛久』の文字が出ると牛久名産品をプレゼントする抽選会です。

【牛久市×スタートライン コラボ商品販売ブース】

牛久市産品とスタートラインのコラボレーション商品を販売します。お仕事体験を通じてゲットしたコインでお買い物いただけるブースをご用意しております。

皆様にお越しいただけることを心よりお待ち申し上げております。

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。