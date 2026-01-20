経営者の予算・時間・ノウハウ不足を解決。経営者に特化したSNS運用代行サービス「PRESNS」を正式リリース

PRESNSとは

株式会社HAYABUSA

PRESNSは、社長・代表者の言葉・経験・意思決定をコンテンツ化し、SNSを通じて信頼が蓄積される状態をつくるSNS運用代行サービスです。

単なる投稿作業の代行ではなく、事業フェーズ・採用状況・経営課題に応じて、発信テーマ・切り口・投稿設計を行います。

サービス概要

１. 社長・代表者へのヒアリングを起点にした「発信設計」

PRESNSでは、SNS投稿を作る前に、社長・代表者へのヒアリングを実施し、事業に対する考え方・価値観・意思決定の背景を言語化します。

ヒアリング内容をもとに、

・発信の軸（どんな人物として認知されたいか）

・投稿テーマの分類（経営・採用・事業・価値観など）

・伝えるべきメッセージと伝えなくてよい内容

を整理した上で、投稿設計を行います。

２. 投稿文作成から運用までを丸ごと代行

PRESNSでは、投稿文の企画・作成から投稿スケジュール管理までを一貫して代行します。

・社長自身が投稿文を考える必要がない

・担当者による属人化を防げる

・発信頻度・クオリティを安定して維持できる

といった、継続性の高いSNS運用体制を構築できます。

▪️主な提供内容

・社長・代表者へのヒアリング（価値観・強み・経営思想）

・発信コンセプト／投稿テーマ設計

・SNS投稿文の企画・作成

・投稿スケジュール管理・運用代行

・数値分析・改善提案

▪️対応SNS

・TikTok

・インスタグラム（ショート動画）

・YouTube

▪️契約形態

・月額制

・初期費用なし

・契約期間12ヶ月

特徴・差別化ポイント

１. 社長ブランディングに特化したSNS運用

企業アカウントではなく、「社長個人の発信」を軸に設計することで、

信頼・共感・人柄が伝わるSNS運用を実現します。

２. 採用・信頼・集客につながる設計思想

フォロワー数を目的とせず、

採用応募・商談・問い合わせにつながる関係性構築型の運用を行います。

３. 忙しい経営者でも継続できる仕組み

ヒアリング内容をもとに投稿を設計するため、

社長自身が日々投稿文を考える必要はありません。

４. 無形商材・BtoB企業に特化

コンサルティング、人材、IT、教育、支援業など、

「信頼が意思決定を左右する業界」に最適化した運用ノウハウを提供します。

導入メリット

１. 社長・企業への信頼形成が進み、商談前の心理的ハードルが下がる

社長の意思決定背景や価値観、事業に対する考え方を継続的に発信することで、

初回商談前から企業理解・共感が形成されやすくなります。

・「すでに考え方を理解した状態」での問い合わせ増加

・商談時の説明工数削減

・価格・条件以外の理由で選ばれる状態の構築

につながります。

２. 採用においてカルチャーマッチした応募が増える

PRESNSでは、業務内容だけでなく、

社長の価値観・組織の考え方・判断軸を発信テーマに組み込みます。

・企業文化に共感した応募者の増加

・ミスマッチによる早期離職リスクの低減

・採用面接時の価値観すり合わせがスムーズに

といった採用面での質的改善が期待できます。

３. 広告や営業に依存しない「中長期の集客基盤」を構築できる

社長発信を軸にしたSNS運用は、短期的な広告施策とは異なり、発信が蓄積されるほど信頼が積み上がる構造です。

・SNS経由での継続的な問い合わせ創出

・広告費に依存しない集客チャネルの確立

・発信コンテンツの営業・採用への二次活用

→中長期的なマーケティング資産の形成につながります。

今後の展望

今後は、サービスの質的向上に努め、クライアント企業の採用活動や事業成長により一層貢献できるよう取り組んでまいります。単なる運用代行にとどまらず、経営課題に寄り添うパートナーとして信頼を積み重ね、初年度で50社の導入を目指します。

あわせて、ご利用いただいている経営者様同士がつながる「PRESNS member」のコミュニティ運営も強化してまいります。同じ志を持つ経営者が集い、知見を共有できる場を整えることで、相互の成長を支援できる環境づくりを進めます。

将来的には、蓄積したデータの活用なども視野に入れながら、ブランドコンセプトである**「挑戦する経営者の声を届ける」を大切にし、「経営者の想いが正しく求職者や顧客に伝わる社会」の実現に向けて、着実に歩みを進めてまいります。



会社概要

社名：株式会社HAYABUSA

本社：東京都立川市上砂町5丁目41-10 クレベール武蔵砂川305

代表者：代表取締役社長 本庄隼人

設立：2024年7月

事業内容：SNS支援事業・マーケティング支援事業

公式サイト：https://presns.jp/company/(https://presns.jp/company/)