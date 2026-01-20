サステナブルな世界を支える表面の作りかたがここに『SURTECH 2026　表面技術要素展』　まもなく開催！

SURTECH実行委員会事務局

報道関係者各位

SURTECH実行委員会（一般社団法人表面技術協会/日本鍍金材料協同組合/株式会社JTBコミュニケーションデザイン）は、2026年1月28日（水）から1月30日（金）まで、東京ビッグサイト南３・４ホールにて、表面処理・加工技術の展示会「SURTECH2026 表面技術要素展」(https://www.surtech.jp/index.html)を開催いたします。

本展は、「サステナブルな世界を支える表面の作りかたがここにある」をテーマに、めっきをはじめとした表面処理技術を中心

に、塗料塗装、表面改質、環境保全など、表面処理加工・技術に携わる様々な製品やサービスを一堂に紹介する展示会です。半導体・電子部品、自動車、産業機械、エネルギー、医療機器、日用品に至るまで、幅広い産業分野で求められる“機能と美”の両立を支える最新技術が集結します。2026年は120社・団体が出展(うち新規出展者27社)し、業界動向や技術課題に対応した実践的な情報発信の場として、多彩な出展者によるみどころ満載の内容となっています。

●SURTECH2026 みどころ

主催者セミナーでは、防災・インフラ／半導体産業／環境・リサイクルの各分野における表面技術の最新情報と今後について有識者による講演を多数開催いたします。また、特別展示企画として、「環境対応技術ゾーン」「表面改質・ドライプロセスゾーン」及び、「電子部品・半導体パビリオン」を新設し、各業界の課題解決に直結する展示が一同に会します。 SURTECHの後援団体である「全国鍍金工業組合連合会」「（一社）日本表面処理機材工業会」の協力を得た、特別展示企画「めっきパビリオン」も注目です。これまでの表面処理コンセプトゾーンから名称を新たに、過去最大の40社・団体が集結し、めっきのプロフェッショナルによる課題解決を目指します。

●主催者企画 特別展示ゾーン&セミナー

～脱炭素化とコスト削減につながる表面技術でモノづくりのサステナビリティに貢献～

表面処理における環境対策、コスト削減、多様な業界・製品に対応した技術・製品を有した企業・団体を誘致し、環境負荷の低い表面改質技術、排水・廃液処理、リサイクル、歩留まり軽減によるコスト削減など、幅広い産業に向けた課題解決を提案します。

１. 新設 「電子部品・半導体パビリオン」 & 半導体セミナー

SURTECH展来場者にとって関心の高い、電子部品・半導体・精密機器関連への表面技術を有する企業が集結、展示に加え、参加企業によるプレゼンテーションも実施します。

≪電子部品・半導体パビリオン≫出展者一覧

ケイ・エム技研／芝浦機械／神港精機／千葉工業大学／DiaM／DTUS

『パビリオン参加出展者によるプレゼンテーション』 （参加無料・登録不要）

詳細はこちら(https://www.surtech.jp/su2026/focus.html#f03)

≪SURTECH主催者セミナー≫ テーマ：電子部品・半導体

1月28日（水）10:20～11:20

半導体産業の実装技術はゲームチェンジの時代に突入する！(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/surtech/seminar_details/j4ahand7pEA)

泉谷 渉 氏 産業タイムズ社 取締役会長 特別編集委員

２. 「環境対応技術ゾーン」 & 環境・防災セミナー

VOC排出対策、廃棄物削減、リサイクル、排水処理、ろ過などの環境対策から、DX推進、歩留まり軽減によるコスト削減まで、表面処理における重要課題の１つである環境にフォーカスした製品・サービスが集まるゾーンです。

≪環境対応技術ゾーン≫出展者一覧

環境開発技研／関東学院大学／関東化成工業／金星／三進製作所／多田電機／日本アクア

詳細はこちら(https://www.surtech.jp/su2026/focus.html#f01)

≪SURTECH主催者セミナー≫ テーマ：環境

1月29日（木）14:50～15:30

表面処理におけるリサイクルを通じた環境対応 ―オゾンファインバブルによる電気めっき液の再生(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/surtech/seminar_details/WkRU4SWrOfA)

田代 雄彦 氏 関東学院大学 理工学部 表面工学コース 教授 / 同 材料・表面工学研究所 副所長

1月29日（木） 16:20-16:50

現場から始めるめっきDX ―無料デジタルツール活用で実現する歩留まり改善と環境対策(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/surtech/seminar_details/WkRU4SWrOfA)

鈴木 里奈氏 真工社 DX事業部 DX推進スペシャリスト

≪SURTECH主催者セミナー≫ テーマ：防災・インフラ

1月30日（金）10:20～11:20

命を守る橋梁技術 ―塩害列島日本における防錆・防災・表面技術の融合(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/surtech/seminar_details/qjCzhGpXRSA)

安江 哲 氏 オフィス安江 代表 / 福祉防災コミュニティ協会 顧問及び認定コーチ / 電線のない街づくり支援ネットワーク 顧問

●特別企画 めっきパビリオン （旧 表面処理コンセプトゾーン）

協力：全国鍍金工業組合連合会、一般社団法人日本表面処理機材工業会

長年の実績とノウハウを持つめっきのエキスパート企業と、それを支える資機材メーカーを中心に、過去最大規模となる40社・団体が全国から集結しています。めっきのプロフェッショナルが、最適なソリューションと技術的な知見で皆様の課題にお応えします。

https://www.surtech.jp/su2026/event.html#e01(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/surtech/seminar_details/qjCzhGpXRSA)

他にも多彩な技術・サービスを有した企業等が出展します。以下各検索サイトを是非ご覧ください。

▼SURTECH2026 出展者一覧

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/surtech/list

▼出展製品・サービス検索

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/surtech/product?page=0&items=2&order=1&e=E_3-(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/surtech/product?page=0&items=2&order=1&e=E_3-)

◆開催概要

名称：SURTECH2026 表面技術要素展

主催：一般社団法人表面技術協会 / 日本鍍金材料協同組合 / 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

後援：一般社団法人日本表面処理機材工業会、全国鍍金工業組合連合会

企画協力：SURTECH実行委員会

公式WEBサイト：https://www.surtech.jp/

開催日時・場所： 2026年1月28日(水) - 1月30日(金) 10:00～17:00 東京ビッグサイト 南３・４ホール

出展者数：120社・団体 / 128小間 ※2026年1月19日現在

入場料：無料（事前来場登録制）

同時開催展：nano tech / MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM / TCT Japan / CONVERTECH

新機能性材料展 / グリーンマテリアル /3DECOtech / WELL-BEING TECHNOLOGY/

ENEX / 再生可能エネルギー世界展示会 & フォーラム / Offshore Tech Japan /

InterAqua を含む13展示会同時開催

◎本展示会は「グリーン電力証書」を利用し、CO2が排出されない再生可能エネルギーを使用して開催いたします。

「CO2ゼロMICE(R)」の詳細はこちら：https://www.jtbcom.co.jp/service/energy/co2zero/

◆株式会社JTBコミュニケーションデザイン (JCD) 会社概要

所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行

設 立：1988年4月8日

URL ：https://www.jtbcom.co.jp/

◆本件に関するお問い合わせ先

SURTECH実行委員会事務局（株式会社JTBコミュニケーションデザイン トレードショー事業局内）

担当：山口 / 田代

TEL: 03-5657-0850 E-mail：surtech@jtbcom.co.jp