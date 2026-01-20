国防や災害救助の従事者を称える年次イベント「MCON TOKYO 2026」に、TRUSTDOCKが出展

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK (東京都中央区、代表取締役：千葉 孝浩) は、2026年2月7日(土)に東京国際フォーラム(東京都千代田区)で開催される「MCON TOKYO 2026」に出展いたします。

アメリカの退役軍人コミュニティとして発足し、日本においては自衛隊や医療従事者、警察官、消防士などファーストレスポンダーの地位向上を目指す本イベントで、当社はデジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」を用いて非常時の身元証明の重要性を発信するほか、災害時に使用できる非常用トイレのノベルティ配布を行います。

イベント公式サイト：https://mcon.live/ja/MCON-tokyo

出展概要

イベント名：MCON TOKYO 2026

日時：2026年2月7日(土) 10:00-18:00

会場：東京国際フォーラム D7 〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目５－１

出展内容：

紙や物理カード形式の身分証が一般的な日本では、災害などで身分証を紛失した際に身元証明ができないリスクがあります。そんな時に活用できるのが、個人情報を安全に管理し身元証明が可能なデジタルIDウォレットです。本イベントではデジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」の体験コーナーや、非常用トイレのノベルティ配布を通して、非常時における本人確認の重要性を発信します。

TRUSTDOCKアプリとは

デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」は、氏名や住所、生年月日などの個人の基本情報や属性情報を、スマートフォンに格納して安全に管理し、必要な時に提示できるアプリです。

本アプリでマイナンバーカードによる公的個人認証を行い、認証アカウントを登録すると、本アプリを通じて本人確認を行った履歴が閲覧できます。さらに本アプリと連携したサービスでは、ID連携を行うことで、身分証を使わずにアプリのみで身元証明が可能です。

eKYC（オンライン本人確認）のツールとしては40サービス以上でご利用いただいており、累計200万ダウンロードを突破しています。

TRUSTDOCKアプリ公式サイト：https://trustdock.app/

MCONとは

MCONは、退役軍人によって設立されたグローバル組織であり、軍関係者のためのイベントを通じてコミュニティ形成を促進することを目的としています。「奉仕、使命、犠牲」に重きを置き、退役軍人やその家族の相互補助と社会全体の福祉向上を目指しています。

日本においては、自衛隊員やファーストレスポンダー（医療従事者や警察官、消防士など）の地位向上と企業から一般市民まで世代や業界を超えた日米の友好関係の発展に貢献しています。

2024年は、全米のカンファレンスで来場者数と協賛企業数の成長率1位の実績を誇ります。

企業概要

株式会社TRUSTDOCKは、「デジタル社会のインフラをつくる」というパーパスのもと、eKYC（オンライン本人確認）サービスをはじめ、急速なデジタル化によって起こる諸問題を解決するデジタルソリューションカンパニーです。

eKYCサービスでは、個人の身元確認のほか、法人確認やリスクチェックなどさまざまな確認業務をワンストップでご提供。累計導入社数300社を超える顧客確認インフラとして、24時間365日、安定運用しております。

さらに2025年6月より、デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」と連携した転職サービス「Careefy」、ポイ活サービス「PointQuest」をスタートしました。豊かなデジタル社会の実現のために、今後もさまざまなサービスを展開してまいります。

社名 : 株式会社TRUSTDOCK

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp/

【TRUSTDOCKアプリ ダウンロードURL】

- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=io.trustdock.app- App Store：https://apps.apple.com/jp/app/trustdock-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%85%AC%E7%9A%84%E8%BA%AB%E5%88%86%E8%A8%BC%E3%81%A7%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E7%A2%BA%E8%AA%8D/id1457636559