フード取り外し可能な「Zoff PROTECT 2WAY」シリーズからブルーライトカット機能搭載モデルが新登場。オフィスへの持ち込み花粉もブルーライトも防ぐ、仕事中にも快適な花粉対策メガネ。

特設ページ：https://www.zoff.co.jp/shop/contents/protect.aspx

※新商品情報は1月23日（金）11時に更新します。

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、花粉から目を守る「Zoff PROTECT」シリーズから、ブルーライトカット機能を搭載した「Zoff PROTECT 2WAY PC」を2026年1月23日（金）より全国のZoff店舗（アウトレット店含む）およびZoff 公式オンラインストアにて発売します。

花粉症は現在、国民の約2人に1人が発症しているともいわれる身近な社会課題です。その症状は屋外だけにとどまらず、衣服や持ち物を介して持ち込まれた花粉により、屋内でも目のかゆみや不快感に悩まされるケースは少なくありません。コロナ禍を経てオフィス勤務が再び増える中、花粉と接触する機会も増加し、アレルギー症状による不快感が集中力や仕事のパフォーマンスに影響を及すこともあります。さらに、長時間のPC作業による目の乾燥などはアレルギー症状を悪化させる要因の一つともいわれ、屋内環境における快適なパフォーマンスを妨げています。

Zoffは、花粉対策と室内でのPC作業やスマートフォン利用といった日常使いに対応する新たな選択肢として、ブルーライトカット機能を搭載したフレームに花粉対策用フードを組み合わせた「Zoff PROTECT 2WAY PC」を開発しました。

レンズには、室内でのデスクワークやスマホ利用にも活用できるブルーライト約50%カット機能を備えています。さらに、フレームには自由に取り外し可能な花粉対策用フードを採用することで、花粉対策メガネとブルーライトカットメガネの2WAYで使用可能。特許出願中のはめ込み式構造により、フード装着時でも自然な見た目を実現しました。

※ブルーライトカット率の測定基準は光の波長380nm～500nm、レンズ中心肉厚約2mmでの平均カット率です。

また、他ラインナップとして、度付きのセットレンズも追加料金なしで作成可能な「Zoff PROTECT 2WAY」にも特許出願中のはめ込み式構造を採用し、リニューアル。ほか、紫外線対策も出来るカラーサングラスが搭載された「Zoff PROTECT ２WAY SUNGLASSES」など6型12種が新発売。

■商品概要

商品名｜Zoff PROTECT 2WAY PC

読み｜ゾフ プロテクト ツーウェイ ピーシー

種類｜メガネ2型2色全4種

価格｜\8,800 ※＋\3,300～度付き可

発売日｜2026年1月23日（金）

取扱店舗｜Zoff 全店舗（アウトレット含む）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

屋外での花粉対策に加え、室内でのデスクワークやスマホ利用にも活用できるブルーライト約50%カット機能を標準搭載。また、フード部分をはめ込み式の仕様にすることで、フード部分が目立ちづらく、ナチュラルな見た目に。オフィスワークやテレワークなど、日常の働くシーンに寄り添い、1日中、さらには一年を通して、目の快適さをサポートします。

Shape：Boston ZN261P01（2色展開）

ZN261P01_14E1ZN261P01_42A1

Shape：Wellington ZN261P02（2色展開）

ZN261P02_14E1ZN261P02_72A1■商品概要

商品名｜Zoff PROTECT 2WAY

読み｜ゾフ プロテクト ツーウェイ

種類｜メガネ2型2色全4種

価格｜\8,800（セットレンズ代込）

発売日｜2026年1月23日（金）

取扱店舗｜Zoff 全店舗（アウトレット含む）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

フード着脱可能なZoffオリジナルの花粉対策メガネ「Zoff PROTECT 2WAY」が、フード構造を刷新して新登場。花粉シーズンが終われば、通常のメガネとして使用できるほか、度付きレンズへの変更も可能なため、花粉症の時期にコンタクトレンズの使用が難しい方にもおすすめです。デザインは、性別を問わずかけやすいボストン型とウェリントン型の2型をラインナップ。

Shape：Boston ZN261003（2色展開）

ZN261003_14E1、ZN261003_48A1

Shape：Wellington ZN261004（2色展開）

ZN261004_14E1、ZN261004_49A1｜ポイント

着脱可能なはめ込み式フードは特許出願中。フードをフレームに直接はめ込む構造にすることで、余分なパーツを使わず、すっきりとした見た目を実現しました。フレームとの隙間ができにくく、花粉の侵入をより防ぐ設計です。

■商品概要

商品名｜Zoff PROTECT 2WAY SUNGLASSES

読み｜ゾフ プロテクト ツーウェイ サングラス

種類｜メガネ2型2色全4種

価格｜\8,800 ※＋\3,300～度付き可

発売日｜2026年1月23日（金）

取扱店舗｜Zoff 全店舗（アウトレット含む）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

花粉対策に加え、紫外線対策にもなる「Zoff PROTECT 2WAY SUNGLASSES」が、リニューアルして新登場。特許出願中の専用フードを着脱することで、花粉対策メガネとしても、通常のサングラスとしても使用できる2WAY仕様です。カラーレンズを搭載することで、フードがより目立ちにくくなりました。人気のボストン型に加え、新たにウェリントン型もラインアップします。

Shape：Boston ZN261G04（2色展開）

ZN261G04_41A1、ZN261G04_43A1

Shape：Wellington ZN261G05（2色展開）

ZN261G05_13A1、ZN261G05_14E1

