自動車・宇宙から建設・医療まで　ものづくりを変革する3Dプリンター最前線がここに。

TCT Japan 展示会事務局

TCT Japan事務局（株式会社JTBコミュニケーションデザイン）は、2026年1月28日（水）から30日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにて、3Dプリンティング&AM技術の総合展"TCT Japan 2026"を開催いたします。

TCT Japanは、JCDと、欧米・アジアで3Dプリンティング/AM（Additive Manufacturing、以下AM）技術に関する展示会・カンファレンスを主催するRapid News Publications Ltd.（Chester, UK CEO: Duncan Wood、以下RNP）との共催で開催する展示会・カンファレンスです。本展は前身の3D Printing展から数え今回で12回目の開催を迎えます。

製造業における3Dプリンティング／AM技術は、世界的に進化を続けるとともに、国内においても実用化が加速しています。航空機分野における軽量・高機能部品や自動車分野での高付加価値部品への採用、さらには“個別最適医療”の実現が期待される医療用インプラントへの応用など、AM技術は試作用途を超え、最終製品製造を視野に入れた技術として活用領域を拡大しています。

また、AM技術は設計自由度の向上を通じて製造プロセス全体の効率化を実現し、コスト削減や高機能化を可能にすることから、製造業全体の最適化に貢献する重要な技術として注目されています。少子高齢化に伴う労働人口減少や生産性向上といった課題を背景に、国内製造業の競争力強化と持続的成長を支える基盤技術として、その期待は一層高まっています。

TCT Japan前回開催時の様子

本展では、初出展の29社を含む世界7か国・地域から126社・団体が、250件を超える製品・サービス・テクノロジーを展示します。本展初披露の製品や各社のノウハウが蓄積された独自技術など、着実に発展している3Dプリンティング技術の今を体感いただけます。2つのセミナー会場では、会期3日間で41本のセッションを実施します。TCT Mainステージでは、1日目は国内外市場動向・装置メーカーとユーザーによるパネルディスカッション、2日目は国内・海外応用事例、3日目は研究開発トレンドをテーマに、国内外のAM業界有識者による最新情報の発信を通じ、来場者の皆様のビジネス拡大に資する場を提供します。

■初出展企業29社含む、126社・団体が参加。AM活用プロセスに欠かせない製品・技術が一堂に集結。

装置だけでなく、設計やソフトウェア等の前工程から、後加工や計測等の後工程まで、AM技術活用に欠かせない全ての工程技術に関心が高まっています。また3Dプリンターメーカーは装置販売にとどまらず、造形サービスや周辺機器も幅広く展開し、積層造形におけるトータルソリューションを提供しています。

本展では、こうした最新潮流を背景に、初出展者による最先端の技術・製品も多数披露されます。バイオメディカルや光学分野への応用が期待される、ミクロンからメゾスケールの立体構造物を造形可能な”ナノ3Dプリンタ”を取り扱う「SIJテクノロジ」をはじめ、学内に保有する20台以上の3Dプリンターを一般企業向けに開放し、産学連携によるものづくりを推進する「長岡技術科学大学 DXRものづくりオープンイノベーションセンター」、さらに、AM部品の品質保証に課題を抱える企業に向けて高精度3Dスキャナーを提供する「コムスキャンテクノ」などが初出展します。

＜初出展者一覧＞（50音順、海外/A-Z順 2026年1月8日現在）

（国内）アーク, A.switch, ＡＭＸ, SIJテクノロジ, SCSK, Carbon Technologies Nippon, クボタケミックス, クリアリティ ジャパン, GOKAI, コムスキャンテクノ, 材料科学技術振興財団, santec, 大松精機, 大同特殊鋼, テクノハンズ, 長岡技術科学大学 DXRものづくりオープンイノベーションセンター, bestat, ファロージャパン, フィジックステクノロジー, Hexagon Manufacturing Intelligence, ライト製作所

（海外）3DMart, AVIMETAL AM TECH, CNPC Powder China,

Linde Advanced Material Technologies, Metal Printing, NINGBO HOMELINK ECO-ITECH,

SHANGHAI WILSUN HI-TECH MATERIALS, Tangshan Weihao Magnesium Powder

TCT Japan 2026 注目の出展者

◎NTTデータ ザムテクノロジーズ(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/fjhH2csaZGk)（小間番号：3S-L06）

世界を誇るEOS、AMCMの金属/樹脂３Dプリンターの性能の高さを紹介

取り扱いブランド：EOS、AMCM

◎日本3Dプリンター(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/9r4kJSoW8qw)（小間番号：3S-G06）

3Dプリンターの選択、3Dプリンターの材料コンサル、3Dプリンター向けのデータ再設計、設置教育など、 トータルのソリューションを提案

取り扱いブランド：Raise, Markforged, Farsoon

◎APPLE TREE(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/E3_ucYXCSLQ)（小間番号：3S-L09）

最新の3Dプリンターおよび3Dスキャナーによる製造ソリューションを展示

取り扱いブランド：FLASHFORGE, Markforged, BambuLab, PollyPolymer, SCANOLOGY, STARAY

◎システムクリエイト(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/MUoNrKVF4e4)（小間番号：3S-L12）

「広がる3Dプリンティングの活用」をコンセプトに「型ソリューション」をメインに、3Dプリンタを使った一歩先のものづくりソリューションをご提案

取り扱いブランド：AVIMETAL,Moiron, Formlabs, CreatBot, TUmaker

◎日本電子(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/6c2Xr02COYc)（小間番号：3S-L15）

高出力・高速で、高密度・高強度部品の造形が可能な電子ビーム方式の金属3Dプリンター

◎松浦機械製作所(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/Ulz34hJUVzI)（小間番号：3S-R04）

金属積層造形と切削加工を融合したLUMEX独自の製造技術を、実際のサンプルを通じて分かりやす くご紹介

◎グーテンベルク(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/Wx1cpJWbTII)（小間番号：3S-Q09）

PEEKの超高速・高強度・高精度造形が可能な国産産業用3Dプリンター

◎TKE(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/fvIF-uiG1qc)（小間番号：3S-H15）

金属3Dプリンタでは困難といわれている銅の造形を可能にし、高周波焼入れ用コイルを主として造形

◎大同特殊鋼(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/d5cCzy2JXx4)（小間番号： 3S-R12）

【初公開】積層造形用材料として、粉末製品およびワイヤー製品とそれらを使用した造形物を展示。Ni基高合金粉末を本展示会で初公開

◎マテリアライズジャパン(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/8AH3GD1yO-E)（小間番号： 3S-W09）

自動化と効率化をテーマに、データ準備から後処理までワークフローを支える各種ソフトウェア紹介

◎金属AM公設試パビリオン(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/details/SifYplAm9b0)（小間番号：3S-U06）

全国の公設試験研究機関（公設試）では、金属AM装置の導入が進んでおり、技術支援や研究開発を実施。前回展に引き続き全国から12機関が参加し、金属AMの活用事例や研究開発事例などについて幅広く紹介します。

3Dプリンター活用に欠かせない材料・ソフトウェア・計測機器などの周辺技術も多数！

国内外3Dプリンターブランドをはじめ、250件以上の幅広い製品・技術・サービスが披露されます。

※最新出展製品情報は「出展者検索ページ(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/tct/search?page=0&items=1&order=1&e=E_2-)」にて更新中！

■国内外AM業界有識者が業界最新情報を発信。2ステージでセミナー41セッション

日本3Dプリンティング産業技術協会を企画協力パートナーとして開催するTCT Japanカンファレンスでは、海外講演者3名を含む、25名の業界有識者を招聘します。

市場動向や研究開発事例など、自動車・宇宙から建築・医療に至るまであらゆる業界を網羅し、初心者から専門家まで幅広い層に向けた最先端のコンテンツを発信します。

<注目スピーカー>

1月28日（水）TCT Japan カンファレンス Day 1 【3Dプリンティング・AM市場動向 / トレンド】

【基調講演】金属積層造形への期待(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/U3v2H2rBL3A#A29157426)

経済産業省 製造産業局 素形材産業室 室長 大今 宏史 氏

【基調講演】3Dプリンタの活用における防衛省の取り組みについて(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/h8RGtkSgr_k#A29157427)

防衛装備庁 プロジェクト管理部 事業計画官 西村 浩二 氏

【基調講演】Global Trends and Opportunities for Japan(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/LG2uDbPnIFA#A29157428)

Wohlers Associates, powered by ASTM International

Founder and Distinguished Fellow of Advanced Manufacturing Mr. Terry Wohlers

※同時通訳あり

【パネルディスカッション】付加価値生産性から考える、これからのAMと日本のものづくり(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/QACKB-zz7uU)

（ファシリテーター）アペルザ 執行役員 メディア事業部長 兼 アペルザTVプロデューサー 下宮 慎平 氏

（パネリスト）大阪大学 大学院工学研究科 教授 中野 貴由 氏

（パネリスト）SOLIZE PARTNERSデジタルマニュファクチャリングサービス事業部長 乃村 嘉裕 氏

（パネリスト）デンソー 先進プロセス研究部 担当次長 寺 亮之介 氏

1月29日（木）TCT Japan カンファレンスDay 2 【アプリケーション / 応用事例】

宇宙探索に向けた進化する金属積層造形技術(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/mlTbYWyM9jQ#A29157431)

(Advancing Metal Additive Manufacturing to Enable Space Exploration)

NASA Marshall Space Flight Center Propulsion Department / Component Technology Development Principal Engineer Dr. Paul Gradl

※同時通訳あり

デジタルモノづくり技術としての金属3D積層造形への取り組み(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/XLdDuQfTzew#A29157432)

ヤマハ発動機 生産技術本部 材料技術部 博士(工学) 栗田 洋敬 氏

1月29日（木）日本AM協会×TCT Japan共催セミナー

日本AM協会×TCT Japan 共催セミナー「AMの闇～AM普及を阻むものとはメーカーに聞く！」(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/SoDsUySu9us)

主催：日本AM協会、TCT Japan

登壇団体：経済産業省 製造産業局 素形材産業室、DMG森精機・大陽日酸、ニデックマシンツール,

三菱電機

1月30日（金）TCT Japan カンファレンスDay 3 【先端研究開発事例】

積層造形法による整形外科インプラントの開発(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/033dwlah-cM#A29157436)

山口大学大学院 医学系研究科 整形外科学講座 教授 坂井 孝司 氏

建設3Dプリンティング技術の最新動向(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/arNDsLrnsRc#A29157437)

東京大学 大学院工学系研究科・社会基盤学専攻 特任講師 大野 元寛 氏

1月30日（金）【特別企画】

AM量産適用の「壁」を突破する：コスト37%・重量76%減を実現した設計革新(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/tct/seminar_details/bKH7OzfSxxU#A29157641)

「部品の置き換え」から「システム再定義」へ。新手法『RDwAM』の実践と成果

リコー 技術統括部 先端技術研究所 ＩＤＰＳ研究センター

日本3Dプリンティング産業技術協会 研究員 伊東 陽一 氏

★TCT Introducingステージでは、多種多様なビジネスモデルの出展者が

自社製品・技術を発表します。

※最新カンファレンス・セミナー情報こちらから

◆TCT Japan 開催概要

名称：TCT Japan 2026 -3Dプリンティング&AM技術の総合展-

主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン・Rapid News Publications Ltd.

開催日時・場所： 2026年1月28日(水) - 30日(金) 東京ビッグサイト 南3ホール

出展者数：126社・団体 / カンファレンス：41本 ※2026年1月8日現在

公式WEBサイト：https://www.tctjapan.jp/

入場料：無料（事前来場登録制）

同時開催展：nano tech / MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM / SURTECH / CONVERTECH / 新機能性材料展 / グリーンマテリアル / 3DECOtech / WELL-BEING TECHNOLOGY / InterAqua /ENEX / 再生可能エネルギー世界展示会 & フォーラム / Offshore Tech Japan

を含む13展示会同時開催

■本展示会は「グリーン電力証書」を利用し、CO2が排出されない再生可能エネルギーを使用して開催いたします。 「CO2ゼロMICE(R)」の詳細はこちら：https://www.jtbcom.co.jp/service/energy/co2zero/

◆株式会社JTBコミュニケーションデザイン (JCD) 会社概要

所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行

設 立：1988年4月8日 URL：https://www.jtbcom.co.jp/

◆本件に関するお問い合わせ先

TCT Japan展示会事務局 （株式会社JTBコミュニケーションデザイン トレードショー事業局内）

中村さくら

TEL: 03-5657-0765 E-mail：tctjapan@jtbcom.co.jp