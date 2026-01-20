【健康経営セミナー】【FiNC Technologies×Rodina 共催】人的資本経営における「エンゲージメント」の正体

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、復職・就職支援をおこなう株式会社Rodina（本社：広島県広島市、代表取締役：山田 康輔）と、健康経営に関する無料共催ウェビナーを開催いたします。

「健康経営優良法人などの認定は取ったが、現場の活気は変わらない」

「健康施策をやっても、いつも同じ人しか参加せずマンネリ化している」

「メンタル不調による休職を、単なる戦力ダウンだと捉えてしまっている」

このようなお悩みはありませんか？

人的資本経営が加速する今、多くの企業が「施策の形骸化」と「本質的なエンゲージメント不足」という壁に直面しています。

本セミナーでは、

「守りの健康管理から、攻めの組織づくりへ」

という視点から、健康無関心層の行動変容を促すナッジの活用法と、不調からの回復を「キャリアの再発見」に変える復職支援の具体策を解説します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/375_1_98458549b370c14841648d4e550918b0.jpg?v=202601201251 ]

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 50名（2025年5月1日現在）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・グッピーコネクト：https://g-connect.org/

ハラスメントの早期発見・早期解決につながる外部通報窓口

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

