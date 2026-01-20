再使用型ロケット洋上回収実現に向け、日本郵船株式会社と統合シナリオ検証システム開発契約を締結

株式会社Oceanic Constellations

当社は日本郵船株式会社 （以下「日本郵船」）と、同社が宇宙戦略基金において推進する「再使用型ロケットの洋上回収船の研究開発」での協業を前提に、再使用型ロケット洋上回収の統合シナリオ検証システムの開発を目指し、2025年12月1日に開発契約を締結いたしました。2025年6月5日に当社より発表した「日本郵船株式会社と洋上回収型再使用ロケットの実現に向けた協業覚書締結」の取組から発展し、本格的に共同開発を進める合意をしたことから、本取組に至ったものです。

当社は、多数のUSVを海洋上に展開しセンサー・通信ネットワークを構築することで24時間365日の常時海洋モニタリングを可能とするUSVコンステレーションプログラム「海の衛星群(R)」の開発を推進しております。海の衛星群(R)の社会実装においては、デジタルエンジニアリングの活用が必須である中、自社独自技術として、リアルタイム物理演算及び描画処理を可能とする３次元デジタルツイン「MARDS」（Maritime Advanced Realtime Dynamics Simulator）を開発いたしました。MARDSは、システム上で様々な環境条件、輻輳含めた海洋状況を設定し、現実世界における事象発生頻度に拠らず、リスクシナリオを網羅的に検証できる機能を有しております。斯様な機能が再使用型ロケットの洋上回収技術のみならず、宇宙輸送インフラの洋上利用において必須機能であると認識いただいたことで、本機能をコアとした統合シナリオ検証システムを開発する運びとなりました。当社は、海の衛星群(R)による海洋状況把握システムの提供、またMARDSを用いたデジタルツインによるシナリオ検証等、現実から仮想空間まで幅広い価値を提供し、宇宙輸送インフラの洋上利用実現に貢献して参ります。

また、本取組で利用されるMARDSを始めとした当社デジタルエンジニアリング技術は、2025年10月23日に発表した、日本郵船グループの造船会社である京浜ドック株式会社との提携(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000165174.html)においても活用してまいります。小型USV量産における造船技術の導入、また当該取組によるデジタルエンジニアリングの造船業への導入、という相互作用により、製造プロセス革新、高度人材導入など、造船業への裨益を日本郵船グループと実現していく所存です。当社は、「海洋から宇宙を接続する結節点となる」構想を創業当初より掲げています。日本郵船グループとの協業実現により更に当該構想の実現を加速してまいります。

日本郵船株式会社 技術開発グループ 海洋技術チーム長 児玉諭彦コメント

これまで非宇宙産業であった日本郵船は、JAXA宇宙戦略基金という機会を得ることで宇宙産業への参入をまさに開始したところであり、本活動において、再使用型ロケットと回収船とのインターフェイスの開発・融合が非常に重要なテーマであると考えております。その中で、実際の再使用型ロケットを用いた実証実験の実施には、費用も期間も要することから、シミュレータ空間での検証は不可欠であり、具体的にはロケットメーカと回収船が同一の海気象条件下で着陸評価が行える環境（統合シミュレーション）を用意することが重要と考えております。このような統合シミュレーション構築には、運動/センサモデルの構築やビジュアルソフトウェア、通信I/Fの知見に加えて海や船を取り巻く海気象環境に関する知見を持ち合わせ、エンジニアリングできるパートナーが必要不可欠であり、Oceanic Constellations社は、MARDSを始め必要なソリューションを有しており、これら実現に向けて大きく貢献頂けるものと確信しております。

株式会社Oceanic Constellationsについて

Oceanic Constellationsは、宇宙・IT ・アカデミック・自動車など多様な分野出身のメンバーが集結し、2023年11月 に 創業した鎌倉発の海洋スタートアップ企業です。多数のUSV を海洋上に配置し、海洋通信ネットワーク制御、エネルギーマネジメントを融合した 群制御技術を実装することにより、USVコンステレーションプログラム「海の衛星群(R)」を構築し、広範囲な海洋監視等のサービス展開を実施することを目的としています。USVコンステレーション構築に必須となる海洋群制御関連特許を29件出願、うち21件の権利化を実現しており、グローバル市場を見据えた特許網構築戦略を推進、また、中央省庁、地方自治体、海洋関連産業、アカデミア等、多様なステークホルダーと提携を実現しており、2027年の事業化に向け事業・技術の統合開発を進めております。

