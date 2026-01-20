松江市主催「介護テクノロジー導入・活用支援セミナー」へ登壇します

株式会社善光総合研究所

株式会社善光総合研究所（所在地：東京都港区南青山、代表取締役社長：宮本隆史、以下「善光総研」）は、松江市主催「介護テクノロジー導入・活用支援セミナー」に登壇いたします。



本セミナーは、介護現場における精神的・身体的負担の軽減や生産性向上を目的に、介護テクノロジー導入の“はじめの一歩”をわかりやすく解説するオンラインセミナーです。

「何から始めればよいかわからない」「ICTやDXに不安がある」といった介護事業所の皆さまにも、無理なくデジタル化を進めていただける内容となっています。

当日は、善光総研 介護DX部のメンバーが講師として登壇し、以下のテーマについて、介護現場の実情を踏まえながら解説いたします。

- 介護事業所の業務改善に役立つICTツール活用- ビジネスチャットツールを活用した業務改善事例- 介護DXに関する最新の政策動向- 生産性向上推進体制加算や人材育成に関する具体的な取り組み- 全国各地で介護DXを推進してきた経験をもとに、介護現場の皆さまと同じ目線で、実践的なヒントをお届けします。

【開催概要】

日時：2026年1月21日（水）14:00～15:30

形式：オンライン開催（Zoom）

対象：松江市内の介護事業所にお勤めの方

参加費：無料（事前申込制）

主催：松江市 介護保険課

委託機関（事務局）：株式会社善光総合研究所

申込URL：https://x.gd/sLqcy

【会社概要】

企業名：株式会社善光総合研究所

代表者：代表取締役社長 宮本隆史

本社所在地：東京都港区南青山6-6-22

事業内容：

・介護業務支援システムSCOP開発・販売

・介護事業所経営支援事業

・デジタル人材育成事業 等

ホームページ：https://zenkou-lab.co.jp/

E-mail : contact@zenkou-lab.co.jp