廃棄物焼却炉用ボイラークリーニングシステムに“新”圧力波クリーニング技術を採用

2026年１月20日

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

JFEエンジアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）は、スイスに本社を置くP-wave社（社長：Heinz Zuercher、本社：Muri）が保有する燃焼型の圧力波ボイラークリーニング装置PWG[※1]の日本国内における製造・販売ライセンスを2025年11月に取得しました。今後は当社が確立した「水噴射と圧力波を組み合わせた高効率ボイラークリーニングシステム」の主要設備として、当社グループが手掛ける廃棄物焼却施設を中心に日本国内での販売を行います。

近年、廃棄物焼却施設は発電所としての機能も担っており、燃焼熱を回収し蒸気を作るボイラーの性能が重要となっています。廃棄物焼却炉において、ボイラー伝熱面へのばいじん（ダスト）付着は熱効率低下の主要因であり、その除去は施設の安定稼働および経済性確保の観点から不可欠です。

ボイラークリーニング装置として従来は蒸気式スートブロワが主流でしたが、これに代わり、発電用蒸気を使用しないため発電効率を維持でき、ボイラーを摩耗させないため設備の長寿命化にもつながる圧力波クリーニング装置が広く採用されるようになっています。

当社は長年廃棄物焼却施設における高効率発電を目指し、ボイラークリーニング技術の開発に注力しており、2025年には当社が確立した「水噴射と圧力波を組み合わせた高効率ボイラークリーニングシステム」が、第50回優秀環境装置表彰において経済産業大臣賞を受賞[※2]しました。

その受賞技術の一部でもあり、現在国内で広く採用されている圧力波クリーニング装置は、メタンガスと酸素を燃料としていますが、今回採用した圧力波クリーニング装置PWGは、安価なプロパンガスと圧縮空気を使用するため、運転コストを大幅に抑制できます。また圧力波形成過程で爆発を伴わないため構造がシンプルであり、単一機種で幅広い出力調整に対応しており、機器コストの低減に加え、多様なボイラーへの適用が可能です。当社は本装置の実証運転を１年間実施し、安定したクリーニング性能と優れた経済性を確認できたため、正式採用を決定しました。

当社はこれからも最先端技術で廃棄物処理施設の性能を高め、脱炭素化と環境負荷低減を通じて循環型社会の実現に貢献してまいります。

※1：P-wave社の圧力波クリーニング装置の商品名：Power Wave Generators

※2：一般社団法人日本産業工業会主催の第50回優秀環境装置表彰で「水噴射と圧力波を組合せた高効率ボイラークリーニング装置」が経済大臣賞を受賞

https://www.jfe-eng.co.jp/news/2025/20250324.html

■高効率ボイラークリーニング装置イメージ

■ボイラー内ダスト付着と除去後の様子

