首都圏から、鳥取の「いま」と新拠点開業による「これから」に触れ、ビジネスの可能性を紐解く連続イベントを1.2.3月に開催

「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、鳥取市での新たなビジネス・コミュニティ拠点の開業に先立ち、鳥取の現在地とこれからの可能性を伝えるイベントを2026年1月より、全3回で開催いたします。

本企画は、首都圏のビジネスパーソンや経営層・起業家層・学生が、鳥取のこれまでの挑戦や「いま」の動き・盛り上がりに触れることを目的の一つとしています。さらに、鳥取での新たな事業展開の可能性を見つけ、鳥取への進出や起業を考えることを目指した取り組みです。

イベント開催の背景

来年の春、鳥取市に新たな拠点が開業します。ここは単なる“ビジネスの場”ではなく、「未来が巣立つ」拠点。

都市部と地元の企業・人材の交わりによって属性を超えた出会いが生まれ、挑戦が形になり、課題解決へと動き出すーーそんな始まりの場所です。

本イベントでは、鳥取の現在地とこれからのビジネスの可能性を、3回にわたり紹介します。登壇ゲストには、行政職員・大学教授・地域で活動するプレーヤー・本市に進出し事業展開に取り組む企業を迎えます。

人口最少県・鳥取ならではの産学官金の連携の強さや、行政の伴走体制、そして新拠点から生まれるビジネスの可能性について語っていただきます。

他地域には無い“鳥取ならでは”の風土や、属性を超えた関わりから生まれる挑戦、そして事業を通じて自社の成長も地域課題への貢献も可能なビジネスモデルについて想像してみませんか。

各回の日程と内容

【第1回】2026年1月22日（木）

初回は、「県×大学×市」。人口最少県・鳥取だからできるコラボレーションで、各機関の活動の現在地や、産学官の連携の強さ、行政の手厚い伴走体制について語っていただきます。また、現場の「いま」と新たな拠点から生まれる「これから」を深掘り。鳥取だからこそ実現できるビジネスの形や可能性について想像いただける構成になっています。

登壇ゲスト

鳥取県 商工労働部 立地戦略課 山根 雄紀氏

鳥取大学 研究推進機構副機構長 遠藤 佑輔氏

鳥取市 経済観光部企業立地・支援課 西尾 俊樹氏

【第2回】2026年2月12日（木）

第2回は複数の肩書きを持ち、現場のプレーヤーとしても、サポーターとしても活動する2名を迎えます。遊休不動産の活用や挑戦の支援といった「点」と、まちづくりに携わる人材育成や中心市街地のビジョン策定という「面」。それぞれの取り組みに携わる2人に、これまでの事例や将来への展望を語っていただきます。新たな点から何が生まれるのか・中心市街地という面にどのような変化をもたらすのか。鳥取というフィールドだから実現できる事業展開について紐解きます。

鳥取市の職員による、新拠点の案内も行います。

登壇ゲスト

株式会社鳥取銀行 地域戦略部調査役｜株式会社まるにわ 代表取締役 齋藤浩文氏

特定非営利活動法人bankup 代表理事 中川玄洋氏

【第3回】2026年3月4日（水）

第3回は鳥取で世界に向けた事業を展開する企業と、未来の起業家を支援する事業に取り組む企業からゲストを迎えます。

なぜ鳥取という舞台を選ぶのか、鳥取での事業展開にはどのような可能性があるのか、鳥取だから起こせるインパクトとは。先進事例や、まさに今動く現場の取り組み、これからのビジョンを通して、挑戦の一歩につながるヒントを探します。

鳥取市の職員による、新拠点の案内も行います。

登壇ゲスト

ONESTRUCTION株式会社 代表取締役 西岡大穂氏

株式会社ツクリエ シニアマネージャー・StartupSide 東日本統括マネージャー 小泉祐司氏

参加対象者

・地方での事業展開に興味のある方

・鳥取への進出、起業を考える方

・事業を通じた地域課題解決に関心のある方

・スタートアップ担当者、新規事業担当者、検討者

イベント概要

日時

・第1回 2026年1月22日（木） 19:00～21:00

・第2回 2026年2月12日（木） 19:00～21:00

・第3回 2026年3月4日（水） 19:00～21:00

会場：OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 THE PORTAL Nihombashi East 2F）

参加費：無料

主催：鳥取市

企画運営：シビレ株式会社

シビレ株式会社

本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業

お問い合わせ

担当：高橋

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）