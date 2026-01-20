京セラコミュニケーションシステムによる吸収合併について

京セラみらいエンビジョン株式会社

2026年1月20日

京セラみらいエンビジョン株式会社

代表取締役社長 金 炯培

京セラみらいエンビジョン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長 金炯培、以下KCME）は、関連会社のKCCSコネクトエンジニアリング株式会社（以下KCCE）と共に、親会社である京セラコミュニケーションシステム株式会社（以下KCCS）に、2026年4月1日付で吸収合併されることを発表します。

KCCS、KCME、KCCEの3社は、これまで移動体通信および固定回線に関する事業を各々で展開してまいりました。この度の統合により、各社が培ってきた技術力とノウハウを結集し、変化する情報通信インフラ市場のニーズへ迅速に対応できる体制を構築します。

今後は3社が一体となって成長分野へ注力することで、競争優位性を確立し、KCCSグループのさらなる事業拡大を図ってまいります。

≪合併内容≫

（1）KCMEはKCCEと共にKCCSに2026年4月1日付で吸収合併されます。

（2）合併後の会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22785/table/69_1_7bdf4612cbea9dbc54d86ce6bced3eec.jpg?v=202601200621 ]

