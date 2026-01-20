Recustomer、「Southeast Asia Capital Access Program」ファイナルピッチにて3位を受賞

Recustomer株式会社

Recustomer株式会社（本社：東京都中央区、代表者：代表取締役 柴田 康弘、辻野 翔大、以下：Recustomer）は、2025年12月12日にシンガポールで開催されたピッチイベント「Southeast Asia Capital Access Program ファイナルピッチ」（主催：JETRO／運営：Japan Southeast Asia Innovation Platform、以下「JSIP」）に、当社のグローバル事業責任者であるイスタス アンタリクサが登壇し、ファイナリスト5社の中から3位を受賞したことをお知らせいたします。

■ 受賞の背景と概要

左からCOO辻野、グローバル事業責任者 イスタス アンタリクサ、CEO柴田、審査員のKean Zen Liew氏（Gobi Partners／Director）

「Southeast Asia Capital Access Program」は、日本発のスタートアップが東南アジアのベンチャーキャピタル（VC）からの資金調達を目指すことを目的としたアクセラレーションプログラムです。 本プログラムでは、VCからの推薦や支援を受けた約50社のスタートアップから厳格な審査を経て12社のセミファイナリストが選出され、その後、沖縄でのセミファイナルピッチを勝ち抜いた5社のみがシンガポールのファイナルピッチへと進出しました。

シンガポールの「One&Co」で開催されたファイナルピッチでは、TNB AuraやInsignia Ventures Partnersといったシンガポールを代表するVCの投資責任者が審査員を務め、投資戦略との合致度、ピッチ内容、市場性、チーム、成長戦略などの観点から審査が行われました。

Recustomerからはグローバル事業責任者であるイスタス アンタリクサが登壇し、EC事業者向けに購入後体験プラットフォーム「Recustomer」としての価値と、東南アジア市場における成長戦略をプレゼンテーションしました。その結果、事業の市場性やグローバル展開への可能性が高く評価され、3位を受賞しました。

■ Recustomer グローバル事業責任者 イスタス アンタリクサのコメント

ピッチ登壇中の様子

本イベントで3位に入賞できたこと、大変光栄に思います。

順位以上に価値があったのは、投資家やメンターとの質の高い対話、そして同じ東南アジア市場で挑戦する仲間たちとの出会いでした。プロダクトを披露し、特にこの地域のVCの間でRecustomerのブランド認知度を高める良い機会になりました。

これまで支えてくださった全ての方々に感謝しつつ、これからの展開にワクワクしています。



■ 今後の展望

Recustomerは、購入後体験の最適化を通じてEC事業者の売上成長を支援してきました。近年、EC市場が急成長する東南アジアにおいても、返品・返金対応や配送体験の高度化は、多くのEC事業者に共通する重要な課題となっています。

今回の受賞および本プログラムへの参加を通じて、Recustomerは、東南アジア市場におけるEC事業者や投資家とのネットワークを構築するとともに、各国の市場特性や商習慣に対する理解を深めることができました。こうした知見とネットワークを活かし、今後は東南アジア市場におけるプロダクト提供やパートナー連携を本格化させていく方針です。

また、現地投資家との対話を通じて得られたフィードバックをプロダクトや事業戦略に反映し、グローバル市場においても通用する「購入後体験プラットフォーム」の確立を目指します。Recustomerは今後、資金調達および事業開発の両面から東南アジア展開を加速させ、アジアを起点としたグローバル成長を実現してまいります。

審査員のみなさま、受賞企業のみなさま（参考：今回のピッチイベント詳細）

イベント名： Southeast Asia Capital Access Program ファイナルピッチ

開催日： 2025年12月12日

開催場所： シンガポール One&Co

主催： 日本貿易振興機構（JETRO）

運営： Japan Southeast Asia Innovation Platform（JSIP）

開催レポート：https://jsip.asia/news/southeast-asia-capital-access-program2025/

審査員（一部）：

David Bonifacio氏 (TNB Aura, Managing Partner)

Tomoyuki Shikata氏 (Insignia Ventures Partners, Partner)

Hsien-Hui Tong氏 (SGInnovate, Executive Director) 他

■購入後体験プラットフォーム「Recustomer」について

会場内に設置したブースの様子多くの投資家が参加し盛況でした

Recustomerは、購入後の体験向上・顧客接点創造を実現する購入体験プラットフォームです。具体的には、注文を追跡してお届け予定日を通知する「Recustomer 配送追跡」、返品・交換・注文キャンセル業務を自動化する「Recustomer 返品・交換」、「Recustomerキャンセル」、お試し購入を可能にする「Recustomerお試し購入」の4つサービスを提供しています。

特別な購入後体験を提供することで、ユーザーの体験向上を実現し、EC事業者の売り上げ向上を支援します。

サービスサイトURL：https://recustomer.me/

■Recustomer株式会社 概要

会社名：Recustomer株式会社

代表取締役：柴田 康弘、辻野翔大

事業内容：購入後体験プラットフォーム「Recustomer」開発・運営

設立：2017年3月

所在地：東京都中央区銀座５丁目１４－１ 銀座クイント 8F