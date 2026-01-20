パーソルコミュニケーションサービス、「松山市健康づくり応援パートナー」優秀賞を受賞

パーソルコミュニケーションサービス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルコミュニケーションサービス株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：軽井 宏直）は、松山市が進める松山市健康増進計画に基づく「松山市健康づくり応援パートナー登録事業」の令和６年度活動について、優秀賞を受賞しました。

本事業は、従業員やその家族の健康づくりに積極的に取り組む企業が「松山市健康づくり応援パートナー」に登録し、市と登録企業がともに健康寿命の延伸を目指し活動するものです。登録企業は従業員の健康維持や意識の向上に関する取り組みを進めており、今回は令和６年度に優れた活動やユニークな活動を実施した企業として、当社の「松山サポートセンター」が優秀賞に選定されました。

松山市健康づくり応援パートナー登録事業表彰(https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/zukuri/syougaikenkou/kenkousien/partnar_touroku.files/r7hyoushoushiki.pdf)

主な取り組み

- 食生活イベントとして野菜摂取量測定会を実施。社員のアイデアを掲示し、結果と事後アンケートを今後の施策に活用し野菜摂取意識を向上。- 歯科医院と共同で、口腔機能測定や相談コーナー、啓発ブースを設置したイベントを実施し、来場者の理解と関心が深まり、より満足度の高い内容となりました。- 企業との対抗ウォーキングを実施

当社は今後も、社員はもちろん、ご家族や共にはたらく関係者の皆さまが、心身ともに健康でいきいきとはたらける職場づくりを目指し、松山市と連携して健康づくりに関する取り組みを積極的に推進してまいります。

【関連Webサイト】

松山市健康づくり応援パートナー登録事業について（松山市ホームページ）(http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/zukuri/syougaikenkou/kenkousien/partnar_touroku.html)

松山市健康づくり応援パートナー登録事業 優良企業の紹介（令和6年度）(https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/zukuri/syougaikenkou/kenkousien/partnar_touroku.files/R6jirei.pdf)

■パーソルコミュニケーションサービス株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/csl/＞

パーソルコミュニケーションサービス株式会社は、ヘルプデスク、ITサポート、コンタクトセンター業務を中心としたBPOサービスを提供し、企業の業務効率化と顧客体験向上を支援しています。「接点から、感動を」をミッションに掲げ、人と人とのつながりが生まれる「接点」を大切にして、挑戦を繰り返し、社会の「こうありたい」をカタチにすることで「より良いはたらく環境」があふれる社会を実現していきます。 パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。