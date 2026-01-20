「うんこドリル」と共同で“かたづけ”をテーマとした学習ドリルを制作　2月より全国の小学校へ寄贈予定

エリアリンク株式会社

日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下、エリアリンク）は、株式会社文響社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本周嗣、以下「文響社」）が展開する人気学習コンテンツとコラボレーションし、子ども向け学習ドリル『うんこドリル かたづけ』を制作しました。

本取り組みは、エリアリンクの社会貢献活動の一環として、文響社を通じて本ドリルを希望する小学校へ無償で寄贈するものです。2026年1月より小学校向けの募集を開始し、同年2月より順次配布を予定しています。

当社では、日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」の運営を通じて、限られた空間を有効活用し、世の中に「便利さ」、「楽しさ」、「感動」を提供することを目指してまいりました。

モノや情報が溢れる現代社会において、自分にとって何が本当に必要かを考え、選び取り、環境を整える力は、大人だけでなく子どもたちにとっても不可欠なスキルです。こうした力は、日々の生活はもちろん、学習や将来の社会生活においても重要な基盤となると考えています。

本ドリルは、子どもたちに圧倒的な人気を誇る「うんこドリル」の世界観を活かしながら、「決める」「続ける」「先のばししない」「集中する」といった、日常生活や学習の中で役立つ行動習慣を、片付けという身近なテーマを通じて楽しく学べる内容となっています。子どもたちが思わず取り組みたくなる構成や表現を取り入れることで、片付けを単なる作業としてではなく、自分で考え、前向きに取り組む行動として身につけられるように工夫しています。

本ドリルを通じて、子どもたちが片付けの考え方や工夫を理解し、自ら考えて行動する力を育むきっかけとなることを目指しています。

■配布概要

・ドリル名 ：うんこドリル かたづけ

・募集開始：2026年1月中旬

・配布開始：2026年2月（予定）

・発行：株式会社文響社

・監修：エリアリンク株式会社

・配布案内URL：https://unkogakuen.com/education

※株式会社文響社より全国の小学校に1月中旬頃、配布案内が送られます。

冊子をご希望の学校は、その際にお申し込みください。なお、応募は小学校の先生からのみ受け付けております。

■株式会社文響社「うんこドリル」について

「勉強」と「うんこ」を融合させた画期的な学習ドリルです。累計発行部数は1,000万部を突破し、子供たちに「学ぶ喜び」を提供しています。企業や自治体とのコラボレーションも積極的に展開し、啓発活動を行っています。

参考：https://unkogakuen.com/collaboration(https://unkogakuen.com/collaboration)

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,850物件、125,076室（2025年12月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。海上運送用のコンテナを利用した屋外型、ビルのフロアまたは建物一棟をトランクルーム専用に設計した屋内型のトランクルームをはじめ、バイク専用のトランクルームなどさまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージ HP：https://www.hello-storage.com/

トランクルームに関する情報サイト「kurasul」：https://kurasul.hello-storage.com/

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2024年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：80名（2024年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/