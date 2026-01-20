食品ロス削減と地域貢献活動の取り組み『ハピタベ』が2026 愛知環境賞『優秀賞』を受賞！

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーが、2023年10月より全店で実施している食品ロス削減と地域貢献活動の取り組み『ハピタベ』(提供:株式会社ミライデザインＧＸ)が2026愛知環境賞の『優秀賞』を受賞いたしました。

当社では『ハピタベ』を通じて、お客様と一緒に食品ロスの削減に取り組むとともに、地球環境や地域社会への貢献について考えていただくきっかけとなることを願っております。

【愛知環境賞】

愛知万博の開催に合わせて、省資源や省エネルギー、リサイクルなどに関する優れた技術や活動等を表彰することで、循環型社会の形成を促進するとともに、広く全国に向けて、愛知の環境技術や環境活動のレベルの高さを発信する目的で、愛知県が2005年に創設

【ハピタベ(https://www.aokisuper.co.jp/hapitabe/)】

『ハピタベ』とは『ハピネス(幸せ)』と『食べる』の造語で、消費期限・賞味期限が近い食品に『ハピタベシール』を貼り、お客様に優先的に購入していただくことで、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を救う取り組みで、『ガチャコース』『寄付コース』のどちらかを選んでご参加いただけます。

≪ガチャコース≫

専用台紙に『ハピタベシール』を10枚貼っていただくと、台紙１枚につき１回、お菓子等が必ず当たるガチャを回すことができます。

≪寄付コース≫

専用台紙に『ハピタベシール』を10枚貼って寄付箱へ投函するか、店頭に掲示してあるポスターにシールを貼っていただくことで、シール１枚につき１円を当社が『愛知県子どもが輝く未来基金(＊)』へ寄付いたします。

＊愛知県子どもが輝く未来基金(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/kodomo-mirai-kikin.html)

「すべての子どもが輝く未来の実現」に向けて、子どもの貧困対策の更なる充実・強化の為、愛知県が2019年３月に創設した基金で、児童養護施設入所児童等の自立支援や子ども食堂への支援といった取り組みに活用されています。

【株式会社ミライデザインＧＸ(https://good-mirai-project.jp/)】

賞味期限・消費期限の近いものから購入する食品のてまえどり促進サービス『ハピタベ』を提供

現在、全国12府県11社、約100店舗のスーパーマーケットが参加

当社は、今後も『ハピタベ』に加えて、ペットボトルや食品トレー・廃食用油等の資源リサイクルへの取り組みを通じて、地球環境保護、及び資源の有効活用を推進し、持続可能な循環型社会の実現に貢献してまいります。

【あいちエコアクション・ポイントとの連携】

【小学校への出前授業】

各自治体や小学校と連携し、食品ロス削減や資源リサイクル活動について、『らこぽん学習帳』を活用して、わかりやすく楽しみながら出前授業を実施しています。

≪らこぽん学習帳≫

当社では、子ども達が身近に環境問題を意識しつつ、より一層楽しみながら学ぶことができるよう、それぞれの授業のテーマ(食品ロス削減・食品トレーのリサイクル・廃食用油のリサイクル)について分かりやすくまとめた『らこぽん学習帳』を制作し、出前授業で活用しています。

≪これまでの出前授業実績≫

【25.07.14】『長久手市立 市が洞小学校』で出前授業を実施！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250711082105_20250714.pdf)

【25.09.16】『名古屋市立 五反田小学校』で出前授業を実施！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250912233002_%E3%80%9025.09.16%E3%80%91%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD%E3%82%B9%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%80%8F%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%80%8E%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%87%BA%E5%89%8D%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%81.pdf)

【25.09.18】『大治町立 大治小学校』で出前授業を実施！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250917083019_%E3%80%9025.09.18%E3%80%91%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD%E3%82%B9%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%80%8F%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%80%8E%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%87%BA%E5%89%8D%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%82%92%E3%80%8E%E5%A4%A7%E6%B2%BB%E7%94%BA%E7%AB%8B%20%E5%A4%A7%E6%B2%BB%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%80%8F%E3%81%A7%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%81.pdf)

【25.10.09】『あま市立 甚目寺東小学校』で出前授業を実施！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20251008093329_%E3%80%9025.10.9%E3%80%91%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD%E3%82%B9%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%80%8F%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%80%8E%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%87%BA%E5%89%8D%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%82%92%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%BE%E5%B8%82%E7%AB%8B%20%E7%94%9A%E7%9B%AE%E5%AF%BA%E6%9D%B1%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%80%8F%E3%81%A7%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%81.pdf)

【25.11.10】『あま市立 甚目寺小学校』で出前授業を実施！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20251109223802_%E3%80%9025.11.10%E3%80%91%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD%E3%82%B9%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%80%8F%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%80%8E%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%87%BA%E5%89%8D%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%82%92%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%BE%E5%B8%82%E7%AB%8B%20%E7%94%9A%E7%9B%AE%E5%AF%BA%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%80%8F%E3%81%A7%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%81.pdf)

【25.11.28】『小牧市立 小牧小学校』で出前授業を実施！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20251127082425_%E3%80%9025.11.28%E3%80%91%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD%E3%82%B9%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%80%8F%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%80%8E%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%8F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%87%BA%E5%89%8D%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%82%92%E3%80%8E%E5%B0%8F%E7%89%A7%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%B0%8F%E7%89%A7%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%80%8F%E3%81%A7%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%81.pdf)