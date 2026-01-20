特定技能労働者向け定着支援アプリを展開するKUROFUNEは日本海ラボとビジネスマッチング契約を締結しました

KUROFUNE株式会社

「特定技能」労働者の法定支援・定着支援アプリ「KUROFUNE PASSPORT」（以下、「KUROFUNE PASSPORT」）を開発・運用するKUROFUNE株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：倉片稜、以下KUROFUNE）は、株式会社日本海ラボ（本社：富山県富山市、代表取締役：新田洋太朗、以下 日本海ラボ）とビジネスマッチング契約を締結しました。富山県において外国人労働者が働きやすい・住みやすい社会を日本海ラボと実現していきます。

【今回の締結の背景について】

KUROFUNEは日本海ガス絆ホールディングス株式会社が主催し、日本海ラボと株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ）が共同で運営するコーポレート事業創造プログラムの「NGAS-Accelerator Program 2025」に採択された企業の一つです。2025年9月からKUROFUNEと日本海ガス絆ホールディングスグループが事業創出のために議論を重ねてまいりました。

富山県は27年連続で人口が減少し、今後はますます深刻な「働き手不足」になり、外国人労働者の新規採用・定着が重要になってくることが予想されます。外国人材の定着支援を通じて地方における働き手不足の解消を目指すKUROFUNEの考えと、地域経済の発展に貢献したい日本海ラボの想いが一致し、今回の締結に至りました。日本海ガス絆ホールディングスグループのネットワークを活用し、富山県内の顧客に対してKUROFUNEが提供するサービスを共同で提供していきます。

【株式会社日本海ラボについて】

日本海ラボは、1942年の創立以来、北陸エリアのインフラを担い、地域の人々のくらしや経済、産業の発展を支えてきた日本海ガス絆ホールディングスグループのコーポレートベンチャーキャピタルとして設立されました。

エネルギー事業で培ってきた事業基盤やネットワークを活かし、オープンイノベーションの推進を通じた新規事業の創出と、北陸地域における共創プラットフォームの構築を目指しています。

所在地：富山県富山市城北町2番36号

代表者：代表取締役社長 新田 洋太朗

設立：2020年6月

資本金：4000万円

コーポレートサイト：https://nihonkailab.jp/

【KUROFUNE株式会社について】

KUROFUNEは2018年2月に設立した外国人材就労支援・生活支援会社です。外国人にとって母国と同じように働きやすい・住みやすいと感じられる社会を実現することをミッションに掲げています（英語：Opening up the world to design a future for foreigners feel as easy to work and live as in their home country.）

KUROFUNEは現在2つのアプリを運用しています。在日外国人に対して、日本での就職活動を支援するアプリ「KUROFUNE」と、2019年4月から運用が始まった特定技能労働者の法的支援と定着支援をアプリ上で行う「KUROFUNE PASSPORT」です。

名古屋本社：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目10番29号 伏見FGビルディング8F

浜松支店：〒430-0929 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館B1F

東京拠点：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F

今治拠点：〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町1-5-32 ライブタウン宝来803

大館拠点：〒017-0822 秋田県大館市桜町南1-7

セブ支店：Base Line Center, Juana Osmena St, Cebu City, Cebu, Philippines

代表者：代表取締役 倉片稜

設立：2018年2月

資本金：4100万円

コーポレートサイト：http://kurofune-inc.com

【KUROFUNEPASSPORTの概要】

2019年に新設された「特定技能」は、1日に約380人が増加する（2025年4月～2025年6月の3ヶ月間の平均：出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組を参照）ほど人気の在留資格です。しかし転職が可能であるために、なかなか自社内に定着できないといった課題を抱えている企業が多くあります。既存の人材紹介業界のモデルであると、人材紹介手数料が主な収入益となっているため、「特定技能」労働者の定着支援まで行うことができないと考え、「外国人の採用市場の常識を変える」ために、法定支援・定着支援を行う「KUROFUNE PASSPORT」アプリを自社開発し、業界では考えられなかった新しい料金体系でサービスを提供しています。

「KUROFUNE PASSPORT」は特定技能労働者の法定支援・定着支援を行います「人材紹介手数料」ではなく「定着」に対して課金しています