Infoblox、Axur 買収計画で先制的サイバーセキュリティを拡大

Infoblox株式会社- Infoblox の先制的サイバーセキュリティを、より広範なエクスポージャー管理へと拡張。リスクをこれまで以上に早期かつ効果的に低減できる体制を実現します。- Axur が持つスケール、成熟したオペレーション、そしてトップクラスの脅威遮断能力が、Infoblox のセキュリティ基盤をさらに強化します。- 両社のテクノロジーの融合により、AIを駆使する現代型の攻撃者に対して、組織を強固に保護する次世代の防御力を提供します。

2026年1月20日（火）- ハイブリッドマルチクラウド環境でのネットワークと先制的サイバーセキュリティのリーダーである Infoblox（インフォブロックス）は、企業の境界外で発生する多様な脅威から保護するAIベースのセキュリティソリューションを提供するAxur（アクサル）の買収に関する最終合意書を締結しました。本取引は、規制当局の承認および所定の条件の充足を前提としています。



近年、ブランドなりすましやフィッシング、偽アプリ、認証情報の漏えいなど、企業の外側で発生する脅威は急増しています。特に攻撃者がAIを活用して詐欺や偽物キャンペーンを大規模に展開する中、企業には “境界外で起きていることを早期に可視化し、先手を打って対処する” 姿勢が求められています。

Infoblox プレジデント兼 CEO の Scott Harrell は次のように述べています。

「今日のサイバー攻撃は、従来のネットワーク境界を超えて発生しています。セキュリティチームは境界外の露出状況を把握し、侵害が起きる前にリスクを下げる取り組みへとシフトしています。Axur の技術により、AI を活用した迅速な脅威検知とテイクダウン（フィッシングサイトの閉鎖など）までを実現し、攻撃者が悪用する前に脅威を断つ“先制防御”をさらに強化できます。」

Axurは、AI を用いた外部脅威の発見・検証・テイクダウン・継続監視を自動化し、新たなフィッシング検知の通報を4分以内に行うなど、高い効率性と99％近いテイクダウン成功率を実現しています。

また、InfobloxのDNSセキュリティとの連携により、テイクダウン処理中でも悪意のあるインフラとの通信をDNSレイヤーで遮断でき、攻撃の稼働時間を数日から数時間へ短縮することが可能になります。

本買収により期待される主な強化点

- 外部脅威の“早期発見”が可能にフィッシングサイト、SNSやメッセージングでの詐欺、偽のモバイルアプリ、ダークウェブ上の漏えい認証情報、その他の外部リスクを継続的に発見し、攻撃が武器化される数日から数週間前に特定します。- AIによる自動化で“高速テイクダウン”を実現AI駆動のワークフローが、フィッシングサイト、不正なドメイン、なりすましキャンペーン、悪意あるアプリを自動で検証・除去し、継続監視とともに高速なテイクダウンを実現して脅威の再発を防止します。- より少ない運用負荷で、ブランド、経営陣、顧客、ユーザーを被害から保護なりすましキャンペーンの事前阻止によりアカウント乗っ取りや金融詐欺を防ぎつつ、自動化でセキュリティチームの手作業による調査・対応を削減します。

Axur CEOのFabio Ramosは次のようにコメントしています。

「Axurは、攻撃者のスピードに対抗できる自動化と透明性を重視したテクノロジーを提供してきました。Infobloxに加わることで、グローバルでの提供範囲が拡大し、より豊富なネットワークセキュリティ情報を活用した、外部脅威の遮断強化が可能になります。」

Infoblox と Axur は、取引完了まで独立して事業を継続します。取引は2026年春に完了する見込みで、完了後に詳細が発表される予定です。

Infoblox側の法務顧問はHogan LovellsおよびLevy & Salomão Advogadosが務め、Axur側の法務顧問はBronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza AdvogadosおよびCooleyが担当します。Axurの財務アドバイザーはStifelが務めています。

Infoblox について

Infobloxは、ネットワーキング、セキュリティ、クラウドを統合し、柔軟性と高いレジリエンスを兼ね備えた運用基盤を提供しています。Fortune 100企業の92社を含む6,000社以上のお客様に信頼され、重要なネットワークサービスをシームレスに統合・保護・自動化することで、企業が妥協することなく迅速にビジネスを展開できるよう支援しています。詳細は infoblox.com(https://www.infoblox.com/jp/) をご覧いただくか、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/infoblox/)で当社をフォローしてください。

【本プレスリリースに関するお問合せ】

Infoblox株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山2-26-37 VORT外苑前I 3階

SalesJapan@infoblox.com