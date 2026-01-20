＜Wonjungyo＞大人気アイ&チークパレットにピーチモカカラーの新色登場！“ぷっくり感”&“自然な影”を演出するプロ仕様の涙袋専用ブラシ2種も仲間入り

株式会社Rainmakers

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、「ウォンジョンヨ W デイリームードアップパレット 05 ピーチモカ」と、「ウォンジョンヨ アーティストタッチブラシ #04、#05」を2月18日（水）より全国発売いたします。また、1月23日（金）より東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にて開催する期間限定POPUPストア「Wonjungyo Behind the Glow Studio」にて先行発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、Amazon、Qoo10、楽天、ロフト、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、ハンズ、プラザ、マツモトキヨシ、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

アイ&チークパレットに、シュガーたっぷりのピーチモカ色が新登場！小ぶりサイズの涙袋専用ブラシも(ハート)

なりたいムードに合わせて楽しめる7色アイ&チークパレット「ウォンジョンヨ W デイリームードアップパレット」。繊細な発色が目元に上品な陰影を演出し、ダイヤマークのカラーはチークとしても使える万能パレットです。そんな大人気アイテムから、デイリー使いしやすいニュートラルカラー「05 ピーチモカ」が新登場！ピンク、ライトベージュ、ブラウンなどの全7色をラインナップ。アイホールや三角ゾーンには、締め色のブラウンカラーがおすすめ。また、肌なじみのいいクリームカラーを涙袋のベースに、締め色で影を描けば、ナチュラルなぷっくり涙袋が完成します。ゴールドラメが配合されたピンクのグリッターカラーをアイホール中央や目頭に塗布すれば、きらめくアクセントをプラス。大人なブラウンメイクから、ふわっと甘いピンクメイクまで、選ぶカラーによってなりたい目元を演出できるマルチパレットです。そして、「ウォンジョンヨ アーティストタッチブラシ」からアイパレットと合わせ使いがおすすめの涙袋専用ブラシが新登場。ウォンジョンヨ先生のメイク技術を再現できるよう、ミリ単位で計算されたブラシのフォルムとコシがこだわりのツールアイテムに。今回、平たい楕円型で涙袋のベースやポイントカラーにおすすめの「#04」と、極細ブラシで涙袋の影やアイラインを繊細に描ける「#05」の2種が仲間入りします。ポーチにいれて持ち運びができるよう、既存のブラシよりも一回り小さいサイズを採用。お出かけ先のメイク直しでも、ワンランク上の仕上がりを叶えるマストバイアイテムです。

ウォンジョンヨ W デイリームードアップパレット 商品情報

なりたいムードに合わせて楽しむ

7色アイ&チークパレットから

ピーチモカカラーが新登場！

ウォンジョンヨ

W デイリームードアップパレット

全4色（新色1色） 2,420円（税込）

＜新商品の特徴＞

●全色、繊細なシマーカラーで目元に上品なツヤを演出

● ♦部分はチークとしても使える、これひとつでメイクが完成！

●美容液成分in（全て保湿成分）

スクワラン、ホホバ種子油配合

＜COLOR＞

【新色】05 ピーチモカ

ニュートラルなピンクブラウンカラー

【既存色】

02 トレンチブラウン

肌なじみのいい垢抜けブラウンカラー

03 ブロッサムコーラル

表情がパッと華やぐコーラルカラー

04 クライローズ

血色感あふれるドライローズカラー

＜HOW TO＞

アイメイク（まぶた）

１.E：アイメイク全体のベース＋三角ゾーン

２.F：目じり部分の陰影をつける ★︎目を大きくするテクニック！

３.A：まぶた全体に塗布をしてキラキラに

＋α B・Cのカラーをポイントで足してピンク感UP！

涙袋メイク

１.D：涙袋のベースとして塗布

（BEST TOOL アーティストタッチブラシ #04）

２.B：涙袋のポイントカラーとして塗布

３.E or F：涙袋の影をかく

（BEST TOOL アーティストタッチブラシ #05）

＋α Cのカラーをポイントで足して、透明感のある涙袋メイクに！

ウォンジョンヨ アーティストタッチブラシ 商品情報

ワンランク上の仕上がりに導く

涙袋メイク用ブラシ２種が新登場！

ウォンジョンヨ

アーティストタッチブラシ

全5種（新商品2種）

#04 1,045円（税込）

#05 990円（税込）

＜新商品の特徴＞

●ミリ単位で計算されたフォルム・コシ

プロ仕上げの技術を再現できるよう毛先の長さや厚みをミリ単位まで追求。

●涙袋メイクに最適な、細部まで思い通りに描ける形状&サイズ感

#04

涙袋の幅にぴったりフィットして、ベースやポイントカラーをきれいに塗布。

#05

涙袋の影やアイラインを、繊細に描ける極細ブラシ。

●ポーチに入る、持ち運びしやすい小ぶりサイズ

長さ約11cmで、ポーチにもすっぽり入る小さめサイズを採用。

期間限定POPUP 詳細

2026年1月に「Wonjungyo」「Wonjungyo Hair」合同の期間限定POPUPストア「Wonjungyo Behind the Glow Studio」の開催が決定！今回のPOPUPテーマは、“アイドルの撮影現場”をイメージ。華やかに装飾されたフォトスポットや、楽屋風のタッチアップブースなど、憧れのアイドルになったようなスペシャルな時間をお楽しみいただけます。また、「Wonjungyo」の新商品「W デイリームードアップパレット」「アーティストタッチブラシ #04・#05」「トーンアップベース N 101メロンミント」の先行発売をするほか、ブランドロゴをあしらったシュシュやバニティポーチなど、豪華な購入特典をご用意し、皆さまのご来場をお待ちしております。POPUP情報の詳細については公式SNSにて随時発表いたします。

開催期間：2026年1月23日（金）～2月3日（火）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋２丁目 9－10 L.Biz 日本橋 2F）

Instagram: @0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※開催期間、営業時間が変更になる可能性がございます。

※建物に向かって右手にある階段より2Fまでお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

ウォン・ジョンヨ プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：＠bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

Wonjungyoについて

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、「初めてメイクをした日のときめきを感じてほしい」という願いが込められたブランドです。

質感と色味にとことんこだわり、涙袋も簡単につくれる7色のアイシャドウパレットや、簡単にアイドル肌が目指せるトーンアップベース、マスカラ、クッションファンデーションなど、憧れの韓国アイドルに近づける商品が続々登場しています。ブランドロゴはウォン・ジョンヨのWと、メイクで輝いてほしいという想いからダイヤをモチーフにデザインされています。

＜ブランド公式＞

TikTok：＠wonjungyo_official_jp(https://www.tiktok.com/@wonjungyo_official_jp?lang=ja-JP)

Instagram：@wonjungyo_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyo_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyo_of_jp(https://x.com/wonjungyo_of_jp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353