【食品メーカーの方必見】今後の食品表示に関する検討ポイント及び、品質管理業務の効率化・自動化を解説するセミナーを2月20日（金）開催

ITサービスの提供を行う東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林知之、以下「当社」）は、食品メーカー向けに、今後の食品表示に関する検討ポイントおよび、品質管理業務の効率化・自動化を解説するオンラインセミナーを2026年2月20日（金）14：00～16：30に開催します。

本セミナーでは、一般社団法人Food Communication Compass 代表の森田 満樹氏をお迎えし、食品表示制度のこれまでの経緯をはじめ、実証実験の動向やコーデックス・ガイドラインなど、今後の食品表示に関する検討ポイントについて解説していただきます。

＜本セミナーの詳細・お申込みはこちら＞

https://www.tsh-world.co.jp/torepas/topic/news/post-2627/

■セミナー概要

消費者庁における新たな検討会の進展や、グローバル基準でのトレーサビリティ強化など、食品情報の透明化に対する社会の要求は年々厳格化しています。属人的な管理やアナログな処理が残る現場では、こうした急速なルール変更への対応が、経営リスクに直結しかねない状況です。

一方で、深刻化する労働人口の減少に加え、物流コストや原材料費の高騰など、食品業界を取り巻く環境はかつてないスピードで変化しています。業務効率化はもはや「余力を生むための施策」ではなく、限られた人員で競争力を維持するための重要な経営戦略となっています。

本セミナーでは、食品の品質管理および食品表示業務に携わる方を対象に、品質情報管理サービス「TOREPAS」「TOREPAS BANK+」をはじめ、RPAやAI活用による業務効率化・自動化の取り組みを紹介し、品質管理業務を中心とした全社的なDX推進のきっかけとなる情報を提供します。

「原料規格書の依頼・回収に課題がある」「品質管理業務を効率化したい」「業務自動化に関する情報を収集したい」「食品表示の最新情報を収集したい」という方におすすめのセミナーです。

【開催概要】

開催日：2026年2月20日（金）14：00～16：30（13：30受付開始）

会場：オンライン（Zoom） ※参加URLはお申込み後に別途ご案内します

参加費：無料

定員：120名

対象者：食品メーカー向け

・原料規格書の依頼・回収に課題をお持ちのご担当者様

・食品表示の最新情報を収集したいご担当者様

・食品業界のDX推進に関する情報収集がしたいご担当者様

申込： https://www.tsh-world.co.jp/torepas/topic/news/post-2627/

主催：東京システムハウス株式会社

【プログラム】

・基調講演 「今後の食品表示に関するさまざまな検討 ～デジタルツール活用を中心に～」

一般社団法人Food Communication Compass 代表 森田 満樹氏

・「食品DXに使える品質情報管理サービスTOREPASの 新サービス紹介 ～今後のロードマップ～」

東京システムハウス株式会社

【登壇者紹介】

一般社団法人Food Communication Compass

代表

消費生活コンサルタント

森田 満樹氏

1985年九州大学農学部卒業。食品安全、食品表示、消費者関連について、消費生活センターなどで講演・執筆活動を行っている。消費者庁・食品表示懇談会委員、コーデックス連絡協議会委員など。消費者団体である一般社団法人Food Communication Compass（科学的根拠に基づく食情報をウェブサイトで情報発信）を運営。

■TOREPASについて

食品メーカー向けの品質情報管理システムです。原料規格書情報、配合情報・商品情報をデータベース化し、商品規格書の作成や原材料表示作成など、品質管理部門における業務の効率化が可能です。

URL： https://www.tsh-world.co.jp/torepas/

■TOREPAS BANK+について

クラウド上で原料規格書の管理ができるサービスです。規格書の記入依頼や更新情報を一元管理することで、管理工数の削減、情報整理の効率化が可能です。

URL： https://www.tsh-world.co.jp/torepas/bank/

■東京システムハウス株式会社について

東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

東京システムハウス株式会社 トレパス事務局

mail：torepas@tsh-world.co.jp