ネオジャパンの連結子会社NEOREKA ASIAが「Malaysia Digital Status」認定企業として承認

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）の連結子会社である NEOREKA ASIA Sdn.Bhd.(本社：マレーシア クアラルンプール連邦直轄領、代表者：齋藤 晶議）は、マレーシア政府のデジタル推進施策である 「Malaysia Digital Status」認定企業として、2025年12月15日付で承認されたことをお知らせいたします。

「Malaysia Digital Status」は、マレーシア政府が推進する国家デジタル戦略の中核施策であり、デジタル経済の発展に貢献する企業を対象として、一定の要件を満たした企業のみが認定される制度です。

【認定の意義と狙い】

本認定により、NEOREKA ASIAは、政府主導のデジタル施策に関連する取り組みにおいて、認定企業として活動する立場となり、マレーシア国内における行政機関、政府系機関、政府関連企業との連携強化が期待されます。

ネオジャパングループは、NEOREKA ASIAを通じて、『desknet's NEO』『AppSuite』をはじめとするICTソリューションを軸に、マレーシアおよび東南アジア地域における業務デジタル化、DX推進、さらにはAI活用を見据えた取り組みを進めてまいります。

今後も、日本と東南アジアをつなぐデジタルビジネスの架け橋として、地域社会および企業の持続的成長に貢献してまいります。

【desknet's NEOについて】

組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2025年5月時点で530万ユーザー以上の販売実績※を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計

製品サイトURL： https://www.desknets.com/

【AppSuiteについて】

紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できる業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。

製品サイトURL：https://www.desknets.com/neo/appsuite/

【NEOREKA ASIA Sdn.Bhd.】

会社名 ：NEOREKA ASIA Sdn.Bhd.

代表者 ：齋藤 晶議

所在地 ：マレーシア クアラルンプール連邦直轄領

設立 ：2019年12月

事業内容 ：パッケージソフトの販売 / クラウドサービスの提供

企業サイトURL：https://neoreka.asia/

製品サイトURL：https://www.desknets.my/

【ネオジャパンについて】

ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」の販売実績は530万ユーザー※を超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校、また地方自治体や官公庁など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2025年5月現在）

【ネオジャパン 会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。