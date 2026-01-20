PD充電対応、2画面出力可能なUSB Type-C→HDMI変換アダプタを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-Cポートから2台のHDMIディスプレイに同時出力ができる変換アダプタ「AD-ALCMST2HDPD」を発売します。
ノートパソコンの画面を含めた場合、Windowsパソコンの画面を最大3画面に拡張でき、4K/60Hz出力にも対応しています。また、最大100WまでのPD給電に対応しており、映像出力を行いながらパソコン本体への充電も可能です。
【掲載ページ】
品名：USB Type-CーHDMI変換アダプタ（2ポート/4K/PD対応）
品番：AD-ALCMST2HDPD
標準価格：10,120円（税抜き 9,200円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-ALCMST2HDPD
Type-CポートからHDMI×2ポートに映像出力
USB Type-C搭載（映像出力に対応したType-Cポートのみ）のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
4K高画質×2画面の同時出力が可能
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応しています。
USB PD100W対応。充電しながらの長時間映像出力が可能
最大100WまでのUSB PD給電に対応しています。別売りのPD給電対応アダプタを接続することで、本製品を経由してパソコン本体への充電と映像出力を同時に行えるため、パソコン側のポートを充電用として塞ぐことなく、効率的に使用できます。
拡張・複製モードに対応
拡張モードでは、ノートパソコンの画面を含めた3つの画面を1つの大画面として使えるので、異なるウィンドウを並べて表示できます。
複製モードでは、3つの画面に同じ画面を映せるので、画面を複数人で共有する際に便利です。
高輝度HDR対応
白飛びや黒潰れを抑制するHDRにも対応しています。
配線しやすい20cmケーブル
他のポートに干渉しづらいケーブル一体型。さまざまな環境の配線に対応可能です。
持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるほどの大きさで、持ち運びにも便利です。
3重シールド構造ケーブル
ケーブル部は「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。運びにも便利です。
-------------
【関連ページ】
映像変換コンバータ・変換アダプタ他
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html
HDMI変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html
映像変換アダプタ検索
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/adapter.html
ディスプレイケーブル検索
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/search/
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-ALCMST2HDPD
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
-------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5764-b131728418428615aff8ac218ddd13d1.pdf