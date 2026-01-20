歌い手としてのアーティスト活動「1周年」を記念した、「きんとき」による初の有料オンラインライブのLemino独占生配信が決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年3月20日（金・祝）にオンライン限定で開催される、「きんとき」ソロデビュー1周年記念オンラインライブ『きんとき ~1st Anniversary オンラインLIVE~』の模様を独占生配信（PPV）※1いたします。また、2026年3月27日（金）まで見逃し配信を提供いたします。

Lemino視聴・購入ページ：https://bit.ly/3YIMJQn(https://bit.ly/3YIMJQn)

このたび、「きんとき」の歌い手としてのアーティスト活動「1周年」を記念した、初の有料オンラインライブ『きんとき ~1st Anniversary オンラインLIVE~』の開催が決定いたしました。

「きんとき」の新たな挑戦をLeminoでぜひお楽しみください！

【アーティストプロフィール】

きんとき：元「White Tails（ワイテルズ）」メンバー。グループ時代からその高い知性と冷静な判断力で人気を博す一方、歌唱動画で見せる表現力の高さが話題に。2024年以降、音楽活動を本格化させ、その透明感あふれる歌声で「歌い手」としての新たな地位を築き上げている。

【配信概要】

■タイトル：きんとき ~1st Anniversary オンラインLIVE~

■出演アーティスト：きんとき、SAKU(Gt.)

■生配信日時：2026年3月20日（金・祝）開場 19:30 / 開演 20:00

■見逃し配信日時：2026年3月20日（金・祝）22:30～2026年3月27日（金）23:59

■販売期間：2026年1月18日（日）17:00～2026年3月27日（金）20:00

■販売価格：2,800円(税込）

※別途システム利用料330円(税込)がかかります。

■視聴方法：下記のLemino視聴・購入ページよりご視聴ください。

■配信チケット購入方法：下記のLemino視聴・購入ページよりご購入ください。

※本ペイパービューライブ配信をご購入の方は、期間中何度でも見逃し配信をお楽しみいただけます。

Lemino視聴・購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ3MGQ%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_kintoki-onlinelive&utm_content=prtimes【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

「Lemino」サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定いたします。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。