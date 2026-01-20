京王プラザホテル開業55周年に向けてロゴマークおよびスローガンを発表4月1日より周年記念企画を始動

株式会社京王プラザホテル

株式会社京王プラザホテル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若林克昌）は2026年６月５日（金）に開業55周年を迎えるにあたり、４月１日（水）から2027年3月31日（水）まで開業55周年記念期間とし、記念商品やイベントなど、様々な企画を開催してまいります。

■ホテル開業55周年ロゴおよびスローガンについて

開業55周年にあたり作成したロゴマークは、55という数字にホテル外観のシルエットと笑顔を忍ばせ、親しみやすい笑顔でお迎えするホテルを表現いたしました。また、スローガンは「感謝を心に、ともに未来へ。」とし、これまでのご愛顧への感謝とこれからもお客様の笑顔を私たちの誇りとし、未来へとつなげていきたいという想いを表しています。

京王プラザホテルは1971年に西新宿・新都心のシンボルとして、国際的なコミュニケーションの広場（プラザ）の役割を担う、「生き生きとしたヒューマンスペースの創造」という理念を掲げ開業しました。そして、開業から続く社風である「進取の気風」により、常に新たな時代を切り拓いてきました。55周年は、お客様への感謝を第一に、ホテル商品とサービスレベルをさらに高めていき、お客様とのつながりをより広く深いものとする企画を展開してまいります。

京王プラザホテル沿革

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85388/table/310_1_80f7e36de1572f8ab7e4f9834d8df232.jpg?v=202601201251 ]

■京王プラザホテルについて

【会社概要】

社名：株式会社京王プラザホテル

所在地：東京都新宿区西新宿2-2-1

代表取締役社長：若林克昌

京王プラザホテル開業：1971年6月5日

事業内容：国際観光ホテル整備法に基づくホテル業及び付帯事業

会社ホームページ：https://www.keioplaza.co.jp/(https://www.keioplaza.co.jp/)