京王プラザホテル開業55年の感謝と未来を繋ぐ至高のバー体験をメインバー〈ブリアン〉で「セレブレーションイヤー2026」を展開

株式会社京王プラザホテル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若林克昌）はホテル開業55周年を迎えるにあたり、ホテルのメインバー〈ブリアン〉で祝う「セレブレーションイヤー2026」と題し、2027年3月まで、各種カクテルイベントを展開します。第一弾は55周年プレイベントとして2月4日（水）から、バーテンダーとして初めて黄綬褒章を受章した渡辺一也や東京都優秀技能者（東京マイスター）高野勝矢が2階メインバー〈ブリアン〉のバーカウンターに登場する「セレブレーションNight」を開催します。

「セレブレーションNight」はホテル開業55周年を記念して、日にち限定で開催する特別企画で、現在は主に後進の育成・指導にあたっており、通常バーカウンターに立つ機会が少ない両バーテンダーがお客様の目の前でカクテルを創作いたします。イベントでは、渡辺一也がホテル開業15周年の年にHBA創作カクテルコンペティションで優勝した創作カクテル「セレブレーション」をはじめ、高野勝矢が世界大会日本代表を決めた「ハバナランハ」など、各コンペティションでの誕生秘話やレシピに込めた想いなど、それぞれの技や美学を体感いただけます。

■セレブレーションNight

■場 所 2階／メインバー〈ブリアン〉

■期 間 渡辺一也 2月4日（水）、3月4日（水）、3月25日（水）

高野勝矢 2月18日（水）、3月18日（水）

※日程は予告なく変更になる場合がございます。

■時 間 17:00~21:00

■商品一例

「セレブレーション」 渡辺一也 作

1986年、京王プラザホテル開業15周年の年に誕生した、「第15回HBA創作カクテルコンペティション」優勝作品。グラスにシャンパンを注いだ後にシェイクした副材料を足し、シャンパンの泡に持ち上げられてミキシングされるカクテル。約40年、お客様に愛され続け、今ではスタンダードカクテルとなったお祝いにふさわしい一杯。

2,200円（サービス料・税金込）

「ハバナランハ」 高野勝矢 作

「ハバナクラブ カクテル コンテスト2014」にて最優秀賞を受章した創作カクテル。「ハバナクラブ7年」の暖かみのある豊かな味わいを活かし、フレッシュオレンジを果実のまま液体と一緒に味わう独創的なカクテル。

2,100円（サービス料・税金込）

その他、「マリオネット 1,900円」「四季彩 1,900円」など、オリジナルカクテルをご用意いたします。

■お問合せ レストラン予約 TEL. 03（5322）8151 （10:00~20:00）

■渡辺一也 プロフィール

1984年 サントリー ザ・カクテルコンペティション’84 グランプリ受賞

1986年 第15回HBA創作カクテルコンペティション優勝

2005年 東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞

2006年 H.B.A. 社団法人日本ホテルバーメンズ協会会長就任

2011年 厚生労働省卓越した技能者表彰（現代の名工）受章

2012年 シャンパーニュ騎士団シュヴァリエ認定、黄綬褒章受章

2014年 H.B.A.社団法人日本ホテルバーメンズ協会名誉顧問に就任

■高野勝矢 プロフィール

1997年 第2回マリーブリザール・バー＆リキュールフォーラムコンペティション 優勝

2000年 ビーフィーターインターナショナルカクテルコンペティション ロングカクテル部門最優秀賞

2000年 第22回HBAカクテルコンペティショングランプリ（運輸大臣賞受賞）

2007年 アジア・パシフィック・バーテンダー・オブ・ザ・イヤー カクテルコンペティション2007

パフォーマンス部門3位入賞

2011年 第4回インターナショナル八戸市長杯カクテルコンペティション優勝

2014年 第10回国際大会「ハバナクラブ カクテル グランプリ 2014」日本代表

2019年 東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞

