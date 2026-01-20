大学スポーツ協会(UNIVAS)、花王「学校のロリエ」とパートナーシップ契約を締結

一般社団法人大学スポーツ協会

一般社団法人大学スポーツ協会（所在地：東京都千代田区、会長：福原紀彦、以下 UNIVAS）は、花王株式会社の生理用品ブランド「ロリエ」が推進する、ナプキンの備品化(TM)プロジェクト『学校のロリエ』と、2025年12月1日にパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。

Partner with Kao

UNIVASでは、大学スポーツを安全で安心した環境で行えるように環境を整備しております。今回花王株式会社の生理用品ブランド「ロリエ」が推進する、ナプキンの備品化(TM)プロジェクト『学校のロリエ』を運動部活動中に起こる突然の生理に対応できるように、会場内のトイレにナプキンを備品として設置することで、アスリートとしての活動に集中できる環境を提供してまいります。

すでに2025年12月に開催されたバレーボールの大会で試験的に開始しており、2026年シーズンには大学をはじめ、インカレの大会の会場の備品化に向けて本格始動してまいります。

◆『職場のロリエ』・『学校のロリエ』について

『職場のロリエ』は、企業の福利厚生の一環として、トイレットペーパーと同じように、職場のトイレにナプキンを備品として設置することを推進するプロジェクトです。突然生理が来ても安心して仕事ができる職場を増やすことをめざし、生理用品ブランド「ロリエ」が2022年に日本で初めて(*１)開始しました。

取り組み開始以降、オフィスだけでなく工場や建設現場など多様な職場へと導入が拡がり、導入企業数は550社(*2)を突破しました。

また同様に『学校のロリエ』も展開し、学校や自治体における健やかな学校生活のサポートをめざしています。

*１ ブランド(ナプキンメーカー)として初めて職場でのナプキンの備品化を推進。

調査期間：2024年12月2日～25日 調査期間：株式会社未来トレンド研究機構 調査概要：市場調査、知財調査

*2 2025年11月末時点(『学校のロリエ』含む)

◆『職場のロリエ』・『学校のロリエ』ページWebサイト

https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/

◆UNIVASについて

一般社団法人大学スポーツ協会は、大学スポーツの振興を目的に2019年3月に発足。学修環境の充実、安全・安心して競技に取り組める環境整備と共に、大学スポーツ全体の価値向上にむけて活動しています。

https://univas.jp/