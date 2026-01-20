【虎ノ門】アクアポニックス産野菜のサラダボウル店「AQUAMO salad」、Makuakeにて先行販売開始

株式会社アクポニ

循環型農業「アクアポニックス」を用いた事業共創を行う株式会社アクポニ（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：濱田健吾）は、グループ会社・株式会社アクアモを設立し、アクアポニックス産野菜を使用したサラダボウル店「AQUAMO salad（アクアモ サラダ）」を東京・虎ノ門にオープンします。

オープンを記念し、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」（URL：https://www.makuake.com/project/aquamo/(https://www.makuake.com/project/aquamo/)）において先行優待の販売を開始します。本プロジェクトは、2026年1月20日～2月28日までの期間限定で実施。店舗は2026年2月5日（木）よりプレオープンを予定しています。

自社農園直送の野菜で「サラダでととのう、あたらしい日常」をお届け

魚が野菜を育てる循環型農法「アクアポニックス」の野菜を、虎ノ門で。都心で自然の循環を味わう、今までにないサラダボウル専門店が誕生します。

神奈川県藤沢市にある私たちの農園で育つ、驚くほど濃厚でみずみずしい野菜。2026年2月にプレオープンするプレミアムサラダボウル店「AQUAMO salad」は、アクアポニックスの可能性とその魅力を「食の楽しみ」を通して皆さまにお届けする、特別な場所です。



食べることで体がととのい、環境負荷軽減にも貢献できる。 そんな新しい食習慣を日常にしていただくため、Makuake限定で特別な先行販売チケットをご用意しました。AQUAMOの幕開けを、ぜひ一緒に体験してください。

店舗情報

店名：AQUAMO salad（アクアモ サラダ）

オープン予定日：2026年3月1日（2月5日よりプレオープン予定）

所在地：東京都港区西新橋3-14-5

アクセス：都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩7分、東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分、JR新橋駅 徒歩13分

営業時間：11～20時

定休日：不定休

公式Instagram：https://www.instagram.com/aquamo_salad/

提供形式：テイクアウト、デリバリー、イートイン（4席）、企業向け配送サービス「OFFICE DELIVERY」

運営会社：株式会社アクアモ

応援購入のプランと特典

ご来店できる方向けのお得な回数チケットプラン- サラダ＋パンのチケット（1500円×1回分）最大35％お得：1,500円- サラダ＋パンのチケット（1400円×5回分）最大39％お得：7,000円- サラダ＋パンのチケット（1350円×10回分）最大41％お得：13,500円全10種類のサラダボウルをご用意法人向け社食お試しプラン(店舗から4km圏内)- 社食お試しプラン（1500円×10食分）配送1回 最大26％お得：15,000円- 社食お試しプラン（1400円×50食分）配送10回 最大31％お得：70,000円- 社食お試しプラン（1350円×100食分）配送20回 最大33％お得：135,000円店舗から半径4km圏内の法人を対象に社食配送サービス「OFFICE DELIVERY」を提供体験プラン- 農園見学＋サラダランチツアー【1名】（代表濱田のトーク付き）：20,000円- 農園見学＋サラダランチツアー 【5名迄】（代表濱田のトーク付き）：50,000円- プレオープン試食会へご招待（代表濱田のトーク付き）：30,000円- オリジナルメニューの開発権：100,000円- 代表濱田の出張講演：300,000円神奈川県藤沢市の自社農園「ふじさわアクポニビレッジ」にて農園見学を実施予定オリジナル商品プラン- AQUAMOオリジナルカトラリーセット：5,000円- AQUAMOオリジナルサラダボウル：7,000円- AQUAMOオリジナルカトラリー＆サラダボウル セット：10,000円AQUAMOオリジナルサラダボウル イメージ応援プラン

応援プラン「アクアモ応援バッジ」デジタル画像＋お礼メッセージ：1,000円

応援プラン「アクアモ応援バッジ」デジタル画像＋お礼メッセージ：3,000円

代表メッセージ

私はもともと、ごく普通の会社員でした。そんな私の人生を変えたのが、魚と植物が助け合う循環型農法「アクアポニックス」との出会いです。



アクアポニックスは環境にやさしく、安全で高品質な食を育むことができます。農園では、子どもたちが「どうして魚で野菜が育つの？」と目を輝かせ、働く人々が達成感をうれしそうに語り、地域の方々が「ここの野菜はおいしくて、他では買えない」と足を運んでくれます。そんな光景に触れるたび、私たちは食べることの楽しさや人とつながる喜びを教えてもらいました。



こうした笑顔の場を広げるため、私たちはこれまで業界トップクラスの実績を積み、全国に農園を広げてきました。そして今、「生産者としてお届けできる最大の価値とは何か？」を突き詰めた答えが、このAQUAMOです。



農園で、採れたての野菜を一口食べた瞬間に上がる「わー！」「すごい！」という驚きの声。あの感動を、もっと身近な場所でお届けしたい。

「それなら、私たちが皆さまのそばへ向かおう。」

その想いを形にするため、まずは第一弾としてサラダボウル専門店をスタートします。



More Aquaponics. More Smiles.

アクアポニックスをもっと--AQUAMO。



ここから笑顔の循環を世界へ広げていきます。どうか私たちの挑戦を見守っていただき、AQUAMOの輪に加わっていただけたら嬉しいです。



株式会社アクアモ 代表取締役 濱田健吾

循環型農業「アクアポニックス」／運営会社について

アクアポニックスとは、水耕栽培と水産養殖を掛け合わせた無農薬・無化学肥料・無除草剤の循環型農業です。魚・微生物・植物の三者が生態系をつくりバランスよく循環する、生産性と環境配慮の両立ができる農業として、その可能性に世界が注目しています。土耕農法と比較して同面積で約7倍の収量となる高い生産性と、約80%以上の節水、ライフサイクルアセスメントによる環境負荷の低さが特徴です。アクアポニックスの生産物にはUSDA（アメリカの有機認証）取得が認められており、少ない手間で安心・安全な野菜と魚を育成することができます。

アクアポニックスの循環の仕組み株式会社アクアモについて

会社名：株式会社アクアモ

所在地：東京都港区西新橋3-14-5

設立：2025年12月11日

代表取締役：濱田健吾

事業内容：アクアポニックスによる農水産物の生産・加工・販売、アクアポニックス野菜を用いた飲食事業

採用情報：https://aquaponics.co.jp/recruit-aquamo/

お問い合わせ

株式会社アクポニ AQUAMO担当 二見（ふたみ）

TEL：0466-21-7191

E-mail：info@aquamo.jp