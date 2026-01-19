【YouTube動画】麻布ビューティクリニックより、加藤 聖子院長と小滝 沙帆理医師が出演する対談動画が公開！

医療法人社団麻布ビューティクリニック

ボトックスやヒアルロン酸、最新レーザーを駆使した切らないアンチエイジング治療を提供する麻布ビューティクリニック（所在地：東京都港区六本木7丁目8-6）の理事長兼院長である加藤 聖子医師が出演するYouTube動画が公開されました。

オキュロフェイシャルクリニックグループ 代表の鹿嶋 友敬医師とオキュロフェイシャルクリニック東京 院長兼麻布ビューティクリニックにて注入治療を担当する小滝 沙帆理医師、当院長の加藤 聖子医師の3名で、手術と注入治療の境界や特長について対談を行いました。

【麻布ビューティクリニック 理事長兼院長 加藤聖子（かとう きよこ）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166569/table/40_1_95959912791139d433b6b98cdec454a3.jpg?v=202601201251 ]

アラガン社顧問指導医として全国の医師に注入治療の指導を行っています。

その活動は日本国内のみならず、世界へ向けても学会講演や技術指導を行っており、

日本の美容医療業界全体の底上げを目的に

世界基準の注入技術を普及させるべく活動しています。

〈経歴〉

1997年に東京大学医学部を卒業後、整形外科医として約10年間にわたり臨床経験を積み、幅広い診療分野で研鑽を重ねる。

その後、大手美容外科での勤務を経て、2008年に個人クリニック「麻布ビューティクリニック」を開院し、現在は理事長兼院長を務めている。

同クリニックは、注入治療を中心とした外科手術を伴わない（非侵襲型）美容医療に特化しており、加藤医師は注入治療において17年以上の経験を有する。

ボツリヌス製剤やフィラーを用いた「トータルフェイスアプローチ」に注力しており、その高い技術と専門知識が評価され、非侵襲型美容治療に関するワークショップでは複数の団体や企業から講師として招聘されている。

特にボトックス製剤やヒアルロン酸製薬の最大手である米アラガン社の顧問指導医として日本のみならず海外でも注入指導を行う。

＜資格・所属学会＞

日本整形外科学会正会員

日本美容外科学会正会員

日本抗加齢美容医療学会正会員

【麻布ビューティクリニック 小滝 沙帆理（こたき さおり）】

〈経歴〉

2015年 東京大学医学部卒業

2017年 東京大学病院眼科入局

2021年 国内屈指の実績を誇る眼形成手術専門・オキュロフェイシャルクリニック東京に勤務。

2023年 オーストラリア・ブリスベンのEye-Tech Day Surgeriesに留学し、眼形成分野をさらに深め、2025年よりオキュロフェイシャルクリニック東京院院長を務める。

2025年麻布ビューティクリニック入職。

加藤医師をはじめとする当院医師の豊富な知識と繊細な技術に大きな刺激を受け、さらに注入技術を高めたいという思いで入職した。

〈資格〉

ボトックスビスタ認定医 / ジュビダームビスタ認定医 / 日本眼科学会会員 / 日本眼形成再建外科学会会員

〈勤務曜日〉

月曜（注入治療のみを担当します）

