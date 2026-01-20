日興アイ・アール主催の「2025年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」において2年連続で業種別部門の「最優秀サイト」に選出
三井倉庫ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：古賀 博文、以下「当社」）は、このたび当社のコーポレートサイト（https://www.mitsui-soko.com）が、 日興アイ・アール株式会社（以下「日興アイ・アール」）が主催する「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」において、2年連続で業種別部門（倉庫・運輸関連業）の「最優秀サイト」、さらに総合部門の「優良サイト」に選出されました。
（画像）日興アイ・アール（ https://www.nikkoir.co.jp）
日興アイ・アールの「全上場企業ホームページ充実度ランキング」は、企業のホームページにおける情報開示の充実度調査と情報開示に関する意識醸成の促進を目的として、「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の３視点で設定した客観的な評価項目に基づく調査の結果を発表したものです。2025年度は全上場企業3,937社が調査対象となり、当社コーポレートサイトは、2年連続して業種別部門（倉庫・運輸関連業）の「最優秀サイト」に選出、そして総合部門では「優良サイト」に選出されました。
このたびの選出は、株主・投資家の皆さまとの対話を通じた透明性の高い情報開示が評価されたものと認識しております。今後もステークホルダーの皆さまとの対話を重視し、コーポレートサイトをはじめとした情報発信の質を一層高めることで、当社グループへの理解をより深めていただけるよう努めてまいります。
●日興アイ・アール株式会社「全上場企業ホームページ充実度ランキング」について、詳細はこちらをご確認ください。
https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html
●三井倉庫ホールディングス株式会社のIRサイトはこちらをご覧ください。
日本語：https://www.mitsui-soko.com/ir
英語：https://www.mitsui-soko.com/en/ir