イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の全世界における累計出荷本数が6,000万本に

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の、全世界における累計出荷本数が2026年1月に6,000万本（*）を超えました。製品アップデートや販促施策の継続的な実施、グローバルマーケティングの強化および多言語対応、若年層・ライトユーザー層への訴求強化により、新規ユーザー数が増加しました。また、「CLIP STUDIO PAINT」サブスクリプションモデルによるSaaSサービス提供のARRは、54億円を超えています。





CLIP STUDIO PAINThttps://www.clipstudio.net/ja/(https://www.clipstudio.net/ja/)

◆累計出荷本数5,000万本から6,000万本に至るまでの主な活動

■製品アップデートと販促施策

2025年3月に提供を開始した「CLIP STUDIO PAINT（メジャーバージョンアップ Ver.4.0）」がグローバルでユーザーから高い評価を受けたことに加え、国内外で定期的に実施しているセールキャンペーンが好調に推移し、新規ユーザー獲得に繋がりました。

■グローバルマーケティングの強化と多言語対応

CLIP STUDIO PAINTのユーザーは、その80%以上が海外ユーザーです。現在は11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで利用されています。2025年は新興国を中心に新規ユーザー獲得に向けたマーケティングに注力し、サブスクリプション累計契約数が増加しています。また、当社が運営するクリエイター向けの情報発信サイト「イラスト・マンガ描き方ナビ」に、タイ語版、インドネシア語版、ブラジル ポルトガル語版を新たに追加しました。

■多様なデバイスへの対応とユーザー層の拡大

各メーカーのタブレットデバイスへのバンドル対応や、若年層・ライトユーザー層への訴求強化を目的としたタブレット・スマートフォン向けの機能拡充・機能改善を継続しています。

◆直近1,000万本の出荷内訳：新興国市場の成長

現在マーケティングに注力しているブラジルやメキシコ、タイ、フィリピンなどの新興国を中心とした、中南米および東南アジアのユーザーは、4,000万本から5,000万本出荷の内訳では全体の約24%でしたが、直近1,000万本の出荷内訳では全体の約34%に拡大し、伸び率は約1.4倍となりました。



セルシスは、今後もグラフィックコンテンツを制作する世界中のクリエイターを支援してまいります。



CLIP STUDIO PAINTのARRの推移については、コーポレートサイト内のIRページの「月次事業進捗レポート」で毎月公開しています。

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



