【BOXILアンケート調査】採用代行（RPO）費用 相場は月額5万円～60万円

スマートキャンプ株式会社

SaaS比較サイト「BOXIL 」を運営するスマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）は採用代行（RPO）の導入に携わった342人を対象に「採用代行サービス（RPO）の費用調査（以下、本調査）」を実施し、結果を公表しました。

本調査では、採用代行（RPO）の月額費用の相場や稼働期間などの実態を明らかにすることを目的としています。

調査サマリ

採用代行（RPO）の費用相場は月額5万円～60万円未満

- 採用代行（RPO）の月額費用の相場は5万円～60万円未満、初期費用の相場は5万円～40万円未満- 年間の稼働期間は3か月が最多に- 料金形態は月額固定と従量課金のハイブリッドが主流

採用代行サービス（RPO）に支払っている月額費用を尋ねたところ、「10万円～20万円未満」が18.8%と最多となりました。「40万円～60万円未満」（14.2％）「5万円～10万円未満」（13.8%）「20万円～40万円未満」（10.5%）と合わせると、全体の約57％を占めます。このことから、採用代行サービス（RPO）の月額費用の相場は5万円～60万円未満と言えます。

初期費用の相場は5万円～40万円未満

採用代行サービス（RPO）を導入する際にかかった初期費用の総額について尋ねたところ、最も回答が多かったのは「5万円～10万円未満」で17.7％でした。続く「10万円～20万円未満（16.5％）」「20万円～40万円未満（14.3%）」と合わせると、全体の48.5％を占めます。このことから、採用代行サービス（RPO）の初期費用の相場は5万円～40万円未満と言えます。

年間の稼働期間は3か月が最多に

利用している採用代行サービス（RPO）の年間の稼働期間を尋ねたところ、「3か月」（20.7%）が最も多く、次いで「6か月」（16.1%）、「4か月」（15.6%）と続きました。一方で、12か月継続して利用した企業は6.9％にとどまりました。

新卒採用のピーク時や欠員補充など特定の期間に活用することで固定費を抑え、必要なときだけ変動費として外部リソースを運用する企業が多い傾向と言えるでしょう。

料金形態は月額固定と従量課金のハイブリッドが主流

利用している採用代行サービス（RPO）の料金形態を複数回答可で尋ねたところ、最多の回答は月額固定（217人）でした。続く、従量課金（216人）がほぼ同数であることから、採用代行サービス（RPO）の料金形態は月額固定と従量課金の両方が主流と言えます。

なお、この質問に対する回答者1人あたりの平均選択数は1.57でした。つまり「月額固定（基本料金）＋従量課金（オプション）」のようにハイブリッド型の料金プランをとっている採用代行サービス（RPO）が少なくないことがうかがえます。

本調査の詳細結果は、以下のページでご覧いただけます。

URL：https://boxil.jp/mag/a8409/

「BOXIL」では採用代行サービス（RPO）の選定にあたって、さまざまなサービスを徹底比較、解説を掲載し、課題やこだわりに合ったサービス選定をサポートする情報を提供しています。

調査概要

タイトル：採用代行サービス（RPO）の費用調査

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

調査対象：採用代行サービス（RPO）の導入に携わった20～60代 342人

調査期間：2025年11月25日～12月2日

調査主体：スマートキャンプ株式会社

※本アンケート結果は小数点以下任意の桁を四捨五入しています。合計が100%にならない場合があります。

※本アンケートは各選択肢に「わからない」を含めており、上記の図表および文章では該当する回答を除いて掲示しています。「わからない」の回答数および有効回答数は次のとおりです。

以上

