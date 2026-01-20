賃貸物件の魅力を“体験”で伝える新機能。次世代スマートディスプレイ「aliepad」、内見時の成約率向上と賃料アップを支援する「内見案内機能」を2026年1月より提供開始

株式会社アクセルラボ

株式会社アクセルラボ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小暮 学、以下 「当社」）は、スマートディスプレイ「aliepad（アリーパッド）」において、新たに「内見案内機能」を実装し、提供を開始することをお知らせいたします。 本機能は、賃貸住宅向けスマートホーム「SpaceCorePro（スペースコア・プロ）」をご利用いただいている、aliepad導入物件であればご利用いただけます。

◆機能追加の背景

昨今の賃貸市場において、物件選びは依然として立地や間取り、賃料といった「スペック」による比較が中心であり、競合物件との差別化が困難な状況にあります。 オーナーや管理会社が賃料アップを目指して高付加価値な設備を導入しても、その魅力の伝達は担当者の説明スキルやチラシに依存しているのが実情です。そのため、設備のメリットが内見者に十分に伝わらず、早期成約や賃料上昇といった成果に結びついていないという課題があります。また、スマートホームにおいては、「機能が伝わりにくい」ことで契約の決め手になりきれていないという懐疑的な見方も存在します。

これらの課題を解決するため、当社はaliepadの機能を拡張し、内見そのものを「暮らしをイメージするショーケース」へと進化させる「内見案内機能」を開発いたしました。動画や実際の機器操作を通じて「そこでの暮らし」を疑似体験させることで、従来のスペック勝負だけではない新しい判断軸を内見者に提供し、物件価値の最大化を支援します。

◆新機能「内見案内機能」の特長と期待される効果

空室期間中、aliepadは自動的に「内見案内モード」へ切り替わり、以下の5つの機能で内見体験を向上させます。

aliepad-内見案内機能-ホーム画面1. ホーム画面：ブランドの世界観を瞬時に伝達

物件に入室した瞬間、住宅ブランドや物件のキービジュアルをトップ画面に表示します。ブランド名やマンション名などを自由に設定でき、内見者に第一印象で物件コンセプトを強く印象付けます。

aliepad-内見案内機能-動画再生機能2. 動画再生機能：コンセプトや利用イメージを動画で訴求

物件のコンセプトムービーや紹介動画を再生可能です。また、スマートホーム機能や管理機能の紹介動画があらかじめプリセットされているため、個別の動画素材がない場合でも、先進的な設備の魅力を訴求できます。

3. スマートホーム体験操作：スマートホームのある暮らしをその場で体感

室内に設置されたスマートロックや家電、セキュリティ機能などのIoT機器を体験できる操作画面を表示します。内見者は画面をタップするだけで実際の機器を操作でき、言葉では伝わりにくい「スマートホームのある便利な暮らし」を直感的に体感できます。

4. 物件紹介・写真紹介：周辺環境や推しポイントを網羅

テレワークスペースなどの共用設備や、周辺の商業施設など、室内を見るだけでは伝わらない「物件の推しポイント」を写真とテキストで紹介可能です。担当者の知識量に左右されず、物件の魅力を均質かつ最大限に伝えます。

5. 退出時チェック機能：オーナー資産を守る安心設計

内見終了時の退出前には、「窓の施錠確認」「エアコン・照明の消灯」などのチェック項目を画面に表示します。人為的なミスによる雨水浸入等の物件被害や、無駄な電気代の発生を抑制し、安全な空室運用を実現します。

また、本機能利用時の様子を以下の動画からもご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7gQeGCoZlOo ]

URL https://youtu.be/7gQeGCoZlOo?si=XHYaR2NEKO2dUSFt

期待される効果

◆「aliepad（アリーパッド）」について

- 成約率向上への貢献：視覚情報と操作体験による訴求力の向上により、物件の魅力を正しく伝え、内見者の意思決定を後押しします。- 内見案内の標準化：担当者の説明負担を軽減し、均一化された高いレベルでの物件紹介が可能になります。- 管理リスクの低減：退出時のチェック漏れを防ぎ、オーナーの大切な資産を守ります。

aliepadは、インターホン、セキュリティ、スマートホームコントローラーを1台に集約した、壁掛け型の次世代スマートディスプレイです。生活動線上に配置することで、誰もが直感的に操作できるインターフェースを提供します。 今回の「内見案内機能」に加え、入居者の生活パターンをもとに提案する「スマートサジェスト機能」や、管理会社からのお知らせ配信・FAQなどを提供する「スマートコンシェルジュ機能」を搭載しており、入居者満足度の向上と管理業務のDXを同時に実現します。

製品ページ：https://space-core.jp/device/aliepad-a05/(https://space-core.jp/device/aliepad-a05/)

◆オンラインセミナー開催のお知らせ

本機能のリリースに合わせ、「内見案内機能」を活用した空室対策や業務効率化の手法をご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。

- 開催日時：2026年2月3日（火）16:00～16:302026年2月5日（木）13:00～13:30- 内容：内見案内機能の実機デモ、活用事例の紹介など- 詳細・お申し込み：https://space-core.jp/seminar/aliepad-viewing-seminar/(https://space-core.jp/seminar/aliepad-viewing-seminar/)※開催時間や登壇者などの詳細は上記URLよりご確認ください。セミナーの詳細を見る :https://space-core.jp/seminar/aliepad-viewing-seminar/

◆SpaceCorePro（スペースコア・プロ）とは

SpaceCorePro URL：https://space-core.jp/pro/

SpaceCoreスマートホームデバイス一覧 URL：https://space-core.jp/device/(https://space-core.jp/pro/)

「SpaceCorePro」は、スマートホーム機能・スマート管理機能・リレーション機能の3つを通じて、賃貸物件のバリューアップと業務効率化を同時に実現する集合住宅向けIoTプラットフォームです。入居者は、スマートフォンアプリで家電を操作できる快適な暮らしを実現し、管理者は防犯カメラや顔認証インターホンを活用して、物件の管理効率を高めることができます。さらに、チャットや通知機能などで入居者とのコミュニケーションも円滑に行えます。

これにより、家賃アップや空室対策といった収益面の向上に加え、契約書類管理や鍵管理など、日常業務の省力化・コスト削減にも貢献します。

◆株式会社ACCEL LAB 会社概要

本社 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-1新宿ビルディング

代表者 ：代表取締役 小暮 学

設立 ：2017年7月

URL ：https://accel-lab.com

事業 ：IoTエンジン「alie+」の企画・開発・運営・提供

スマートホームサービス「SpaceCore」の企画・開発・運営・提供

IoTデバイスの導入支援、設置工事及びテクニカルサポート請負