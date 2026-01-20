¡Ú´ôÉìÈ¯¡¦¥µÎ¹Âè2ÃÆ¡ÛÂè1ÃÆ¹¥É¾¤Î¡Ö´ôÉì¥µÎ¹¡×Âè2ÃÆ¡¢ÂÎ¸³ÇÀ±à¤ß¤È¤«¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡ß¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò´ôÉì¤Ç2/7～3/8¤Ë³«ºÅ
Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥ÔーÀßÈ÷¡Ê½êºßÃÏ¡§´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÂ¼ÉÒµ×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖASP SAUNA¡×¤Ï¡¢´ôÉì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤òÄÌ¤·¤ÆºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö´ôÉì¥µÎ¹¡×¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÆâºÇÂçµé¤¤¤Á¤´Èª¤Ç¤Î30Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤ÈÀ¶Î®¡¦Ä¹ÎÉÀî¤ÎÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ASP SAUNA¤Ç¤Î90Ê¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤ò¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ôÉì¥µÎ¹¡×¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÎ¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¡¦¿©¡¦Ê¸²½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¤Ö¤É¤¦Èª¤Ç¤Î¡Ö¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¡ß¥µ¥¦¥Ê¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Á¤´¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡È¥µÎ¹¡É¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥µ¥¦¥Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Î¹¤¬¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤Ê¤ë
´ôÉì¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤äÊ¸²½¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶Æ°¤ÈÌþ¤·¤ò½Å¤Í¤ÆºÇ¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖASP SAUNA¡×¤Ç¤Î¤È¤È¤Î¤¤ÂÎ¸³¡£
¡È´ôÉì¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤È¤È¤Î¤¤¤Ø¤Î¥×¥í¥íー¥°¡É¤È¤Ê¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Î¹¤ÎÆ³Àþ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿Í¡¦¤Þ¤Á¡¦Ê¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥µÎ¹¥Þ¥Ã¥×
½÷»ÒÎ¹¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢Îò»Ë¹¥¤¤ä¥Û¥ÓーÁØ¤Þ¤Ç¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³ー¥¹Àß·×¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¦¿©¡¦Ê¸²½¡¦¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷°Ê¾å¤Î¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë½Ð²ñ¤¤¡×¤òÀ¸¤à¡¢¶¦´¶¤È¸òÎ®¤ÎÎ¹¤Ø¡£
¢£ ´ôÉì¤ò¡È¤È¤È¤Î¤¦ÌÜÅªÃÏ¡É¤Ø--
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Á¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤ä°Ü½»Â¥¿Ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¤ò¡È¥µ¥¦¥Ê¤ÈÎ¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¡É¤Ë¡£¿´¤ÈÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³ÇÀ±à¤ß¤È¤«
¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ò¸Ø¤ë¼ý³ÏÂÎ¸³»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¼«Á³Ë¤«¤ÊÉßÃÏ¡ÊÌó3.5¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Ë¤Ë¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤ËÂ¿ºÌ¤Ê²Ì¼Â¤äÌîºÚ¤¬°é¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÇÀ±à¤Ç¤¹¡£
Ê»Àß¤µ¤ì¤¿mitocafe¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ±à¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿´°½Ï¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤¢¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤é¤óÁ´¹ñ¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¿Íµ¤»ÜÀß¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Æºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÂè£³°Ì¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¿Íµ¤»ÜÀß¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤Æ5Ç¯Ï¢Â³´ºÆ®¾Þ¡¢¡Ö¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤Æ2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¡Ê¤½¤ÎÁ°¤Ï2Ç¯Ï¢Â³´ºÆ®¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ
¢£ÉÊ¼ï
¡¦¹È¤Û¤Ã¤Ú¡¡¡¡¡¦¤«¤ó¤Ê¤Ò¤á
¡¦¤«¤ª¤êÌî¡¡¡¡¡¦¤Û¤·¤¦¤é¤é
¡¦¤è¤Ä¤Ü¤·
¢¨¡Ëµ¤¸õ¡¦À¸°é¾õ¶·¡¦»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾¯ÎÌ¤ÎÉÊ¼ï¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¡¦¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ËÉÊ¼ï¤´¤È¤ËÆÃÀ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢5ÉÊ¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ASP SAUNA
ASP SAUNA¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢´ôÉì»Ô¿ûÀ¸¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Á´3¼¼¡¦´°Á´¸Ä¼¼¤ÎÃË½÷ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£
³Æ¼¼¤ËÀìÍÑ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤ò´°È÷¤·¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Ë¤ÏÀ¶Î®¡¦Ä¹ÎÉÀî¤ÎÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¡£
¡È¿å¤Î¼Á¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²Ú¥Î´Ö
²Ú¥Î´Ö¤Ï¡¢¹ñ»ºÉ°¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤È¡¢¸¸ÁÛÅª¤ËÀÄ¤¯¸÷¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¿åÉ÷Ï¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂßÀÚ¶õ´Ö¡£Ã®·¿¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÏÇ®¤¬½Û´Ä¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Â¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤¤ÏÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ìë¤ÏÀÄ¤¯µ±¤ÈóÆü¾ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£ÆþÍá¸å¤Ï¼êÁ°¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ç¿²Å¾¤Ó¤Ê¤¬¤é³°µ¤Íá¤¬¤Ç¤¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤È¤È¤Î¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çß¥Î´Ö
Çß¥Î´Ö¤Ï¡¢Áí¥Ò¥Î¥Â¤¤ê¤Ë¥â¥ë¥¿¥ë»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿¼ñ¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¶õ´Ö¡£Ìë¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼¿¹õ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£95ÅÙ¤Î¼¼²¹¤ÏËÜ³ÊÇÉ¤Ë¤âËþÂ¤ÎÇ®¤µ¡£Ê»Àß¤Î¼¿¹õ¤Î¥Ò¥Î¥¿åÉ÷Ï¤¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÎÉÀî¤Î¹â¥ß¥Í¥é¥ëÃÏ²¼¿å¤ò¤«¤±Î®¤·¡¢²Ð¾È¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¡£¤È¤È¤Î¤¤¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îë¥Î´Ö
Îë¥Î´Ö¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿È¾¼¾¼°¥µ¥¦¥Ê¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Â©¤¬¤·¤ä¤¹¤¯È©¤äÈ±¤¬´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£²¹ÅÙ¤ÏÌó90ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤«¤¤¡£
¿åÉ÷Ï¤¤Ï15ÅÙ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥ï¥Ó¥µ¥Ó´¶¤¸¤ëÆ«´ïÍáÁå¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
¢£ ´ë²èÌ¾
´ôÉì¥µÎ¹ Âè2ÃÆ¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡ß¥µ¥¦¥Ê¡×
¢£ ³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ ÆâÍÆ
»³¸©»Ô¤ÎÂÎ¸³ÇÀ±à¡Ö¤ß¤È¤«¡×¤Ç¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³(30Ê¬¡¦¿©¤ÙÊüÂê)¤È¡¢
´ôÉì»Ô¡ÖASP SAUNA¡×¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¡Ê90Ê¬¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Æüµ¢¤ê¥Ú¥¢¥×¥é¥ó¡£
¢¨¥µ¥¦¥Ê120Ê¬¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃÄ§
¡¦½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤È¥µ¥¦¥Ê¤ò1Æü¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
¡¦´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦¥Ú¥¢ÍøÍÑ
¡¦¥¿¥ª¥ë¡¦¿åÃåÅù¹þ¤ß¤Ç¼ê¤Ö¤é¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£ ÎÁ¶â¡§
¡û¤¤¤Á¤´¼í¤ê30Ê¬+¥µ¥¦¥Ê90Ê¬¤Î¾ì¹ç
ÄÌ¾ï²Á³Ê 14,200±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª ¥Ú¥¢³ä²Á³Ê 11,500±ß(ÀÇ¹þ¡¦2Ì¾Ê¬)
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê5,750±ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡û¤¤¤Á¤´¼í¤ê30Ê¬+¥µ¥¦¥Ê120Ê¬¤Î¾ì¹ç
ÄÌ¾ï²Á³Ê 17,200±ß(ÀÇ¹þ)¢ª ¥Ú¥¢³ä²Á³Ê 15,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦2Ì¾Ê¬)
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê7,500±ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤´ÍøÍÑÊýË¡¡§
»öÁ°Í½ÌóÀ©¡£ASP SAUNA¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤´Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡¦¥µ¥¦¥Ê¤È¤â¤Ë»öÁ°¤Ë¤´´õË¾¤Î»þ´ÖÏÈ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÍ½Ìó¤â¶õ¤¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ÄÇ½¡£
¢¨ÂÎ¸³ÇÀ±à¤ß¤È¤«¤Ç¤Ï¡¢¤´Í½Ìó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§
¤´Í½Ìó¸å¡¢ASP SAUNA¤Î¸ø¼°LINE¤«¤é°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç»öÁ°·èºÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦PayPay¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Í½Ìó¸å¤ËQR¥³ー¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¶¹þÀè¸ýºÂ¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤â»öÁ°·èºÑÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Æþ¶â¤Î³ÎÇ§¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ½Ìó³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß¾Ò²ð¡Û
¢£ ASP SAUNA¡Ê±¿±Ä¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥ÔーÀßÈ÷¡Ë
2024Ç¯10·î8Æü¥ªー¥×¥ó¡£
´ôÉì»Ô¿ûÀ¸¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Á´3¼¼¡¦´°Á´¸Ä¼¼¤ÎÃË½÷ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£
³Æ¼¼¤ËÀìÍÑ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤ò´°È÷¤·¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Ë¤ÏÀ¶Î®¡¦Ä¹ÎÉÀî¤ÎÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¡£
¡È¿å¤Î¼Á¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ ½»½ê¡§´ôÉì»Ô¿ûÀ¸2ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ
¡¦ ÅÅÏÃ¡§058-213-1006
¡¦ ±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü～¿å 10:00～22:00¡¿¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü 10:00～24:00
¡¦ ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü
¡¦ URL¡§¡¡https://asp-sauna.com/
¢£ Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥ÔーÀßÈ÷
ÁÏ¶È26Ç¯¡£¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë½Û´Ä¤í²á¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¦¥×ー¥ë»ÜÀß¡¦¥µ¥¦¥ÊÀßÈ÷¤ÎÀß·×»Ü¹©¡¦ÊÝ¼éÊÝÁ´¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÀßÈ÷²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÈÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ½»½ê¡§´ôÉì»Ô²ÃÇ¼¿ÀÌÀÄ®4ÃúÌÜ7-1
¡¦ ÅÅÏÃ¡§058-272-4187
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ASP SAUNA¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò¥¨¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥ÔーÀßÈ÷¡Ë
Ã´Åö¡§Å¹Ä¹¡¡°Â¹¾ ¸÷Î¤
TEL¡§058-213-1006
MAIL¡§info@asp-sauna.com