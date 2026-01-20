【無料ウェビナー開催】設備稼働停止リスクを防ぐ廃番部品調達戦略 ～3Dプリント×他製造技術の最適な使い分け～

株式会社Made Here

株式会社MadeHere（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：デヴォア・アレキサンダー ）は、設備保全・調達担当者を対象とした無料ウェビナー「設備稼働停止リスクを防ぐ廃番部品調達戦略 ～3Dプリント×他製造技術の最適な使い分け～」を、2026年2月19日（木）15:00より開催いたします。

ウェビナー詳細

開催の背景：深刻化する「廃番部品」と設備稼働リスク

設備の老朽化に伴う「廃番部品」や「図面のない部品」の調達にお悩みではありませんか？ 長年稼働している設備・部品において、メーカーの廃業・生産終了やサプライチェーンの変動により、必要な部品が手に入らず稼働停止リスクが高まるケースが増えています。

本ウェビナーでは、こうした調達難の現状を整理しつつ、解決の鍵となる「AM技術（3Dプリント）」と既存技術の比較を交えて解説いたします。「どのような場合に、どの技術が適しているのか？」という疑問にお答えし、リードタイム短縮や部品最適化による長寿命化など、設備稼働停止リスクを防ぐヒントをお届けします。

設備の老朽化は予期せぬタイミングで課題となります。『いざという時の選択肢』として知識を持っておくことは、将来的なリスク回避の大きな助けとなるはずです。今現在は保守保全での部品調達に問題がないという方も、ぜひ予備知識としてお役立てください。

エネルギー、プラント、鉄道、医療、食品など幅広い分野の方にご参加いただける内容です。ぜひお気軽にご視聴ください。

■開催概要

テーマ： 設備稼働停止リスクを防ぐ廃番部品調達戦略 ～3Dプリント×他製造技術の最適な使い分け～

開催日時： 2026年2月19日（木）15:00 - 15:45

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料（事前登録制）

対象者：

・エネルギー、石油＆ガス・プラント、鉄道、化学、食品、医療、消費財等の分野で設備の老朽化問題や部品調達問題を抱えている方

・リードタイムを最適化した部品調達に興味がある方

・廃番部品や図面が無い調達困難部品の発生にお困りの方

・３Dプリントと他製造技術の特徴の活かし方を知りたい方

・現時点で緊急の課題はないが、将来的な部品調達リスクや設備の老朽化に備えておきたい方

お申し込みはこちら

視聴予約はこちら :https://forms.monday.com/forms/e26e11c851fb9c5511aab652c8f4ebc5?r=use1

※申込締切：2026年2月19日（木）14:00

※視聴URLは当日までにご予約時に入力いただいたメールアドレス宛にお送りします。

■株式会社MadeHereについて

株式会社Madehereは、リバースエンジニアリングによる廃番部品製造サービス、13種類の金属・樹脂3Dプリンター造形方式に対応した受託造形サービス、産業向け3Dプリンターやフィラメント製造機の販売を行っています。エンジニアリング力を生かし試作から最終製品、生産プロセスの最適化までを一気通貫で支援し、製造業における新たな価値創出を目指しています。

※社名変更のお知らせ 当社は2025年9月1日をもって「株式会社3D Printing Corporation」から「株式会社MadeHere」へ社名を変更いたしました。

【会社概要】

社名：株式会社MadeHere

所在地：神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 LVP1-101

代表者：代表取締役 デヴォア・アレキサンダー

設立：2016年2月

事業内容：廃番部品製造サービス、3Dプリント受託製造サービス、3Dプリンター等の装置販売、

URL：https://www.3dpc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 Email：info@madehere.co.jp